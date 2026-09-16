'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é a escolha do Brasil pra tentar Oscar

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Feito pipa”, de Allan Deberton, foi o longa-metragem escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta (16/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O filme tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e, ao mesmo tempo, traz uma forte identidade brasileira à parte de uma cidade do interior do Ceará. É sobre família, a cumplicidade entre avó e neto, infância, finitude. E ele já foi premiado em festivais internacionais importantes”, afirmou Clélia Bessa, presidente da Comissão de Seleção.

Com estreia nos cinemas em 5 de novembro, o longa narra a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino apaixonado por futebol e dança que vive com a avó Dilma (Teca Pereira) no sertão cearense. Criado de maneira livre e afetuosa, ele se vê diante de um grande desafio quando precisa encarar a possibilidade de deixar a vida com a avó para morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos).

Duas produções mineiras estavam na disputa: “Nosso segredo”, de Grace Passô, e “Vicentina pede desculpas”, de Gabriel Martins.





Seguindo o modelo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, as produções brasileiras também passaram por uma shortlist até o anúncio de hoje. Quinze longas haviam sido habilitados para concorrer à vaga. Uma semana atrás (9/9), veio a público a primeira lista, com seis finalistas.

A disputa está só começando. Dezenas de produções, de todo o mundo, disputam, ano após ano, as cinco vagas para concorrer ao Melhor Filme Internacional. A shortlist do Oscar será anunciada em 15 de dezembro, quando a Academia vai apresentar os 15 títulos pré-selecionados.

É aí que a briga realmente tem início, já que eles vão disputar as cinco vagas –o anúncio geral da 99.a. edição do Oscar será em 21 de janeiro de 2027. Já a premiação em Los Angeles está marcada para 14 de março.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



