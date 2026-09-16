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'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é a escolha do Brasil pra tentar Oscar

Anúncio foi feito nesta quarta (16/9) pela Academia Brasileira de Cinema. Havia dois mineiros no páreo: 'Nosso segredo' e 'Vicentina pede desculpas'

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Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
16/09/2026 13:16 - atualizado em 16/09/2026 13:26

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Dois homens negros, um adulto e uma criança, se abraçam em meio à natureza
Filme 'Feito pipa', de Allan Deberton, foi rodado no interior do Ceará crédito: Biônica Filmes/Divulgação

“Feito pipa”, de Allan Deberton, foi o longa-metragem escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta (16/9).

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“O filme tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e, ao mesmo tempo, traz uma forte identidade brasileira à parte de uma cidade do interior do Ceará. É sobre família, a cumplicidade entre avó e neto, infância, finitude. E ele já foi premiado em festivais internacionais importantes”, afirmou Clélia Bessa, presidente da Comissão de Seleção.

 

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Com estreia nos cinemas em 5 de novembro, o longa narra a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino apaixonado por futebol e dança que vive com a avó Dilma (Teca Pereira) no sertão cearense. Criado de maneira livre e afetuosa, ele se vê diante de um grande desafio quando precisa encarar a possibilidade de deixar a vida com a avó para morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos).

Duas produções mineiras estavam na disputa: “Nosso segredo”, de Grace Passô, e “Vicentina pede desculpas”, de Gabriel Martins.


Seguindo o modelo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, as produções brasileiras também passaram por uma shortlist até o anúncio de hoje. Quinze longas haviam sido habilitados para concorrer à vaga. Uma semana atrás (9/9), veio a público a primeira lista, com seis finalistas.

A disputa está só começando. Dezenas de produções, de todo o mundo, disputam, ano após ano, as cinco vagas para concorrer ao Melhor Filme Internacional. A shortlist do Oscar será anunciada em 15 de dezembro, quando a Academia vai apresentar os 15 títulos pré-selecionados.

É aí que a briga realmente tem início, já que eles vão disputar as cinco vagas –o anúncio geral da 99.a. edição do Oscar será em 21 de janeiro de 2027. Já a premiação em Los Angeles está marcada para 14 de março.

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