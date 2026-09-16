Assine
overlay
Início Cultura
LUTO

Cantor morre aos 40 anos após quadro de infecção generalizada

Músico havia se mudado em agosto para iniciar nova fase na carreira; infecção evoluiu para parada cardíaca no último domingo

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
16/09/2026 12:30

compartilhe

×
Cantor morre aos 40 anos após quadro grave de infecção generalizada
Davi Leão morreu aos 40 anos crédito: Tupi

O cantor Davi Leão morreu aos 40 anos em Curitiba (PR), cidade para onde havia se mudado recentemente. O artista paraense estava internado há cerca de uma semana com um quadro de sepse e complicações da infecção generalizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Segundo o Cineclube Paraense, Davi Leão sofreu uma parada cardíaca e morreu no último domingo (13/9). A mudança para a capital paranaense ocorreu em agosto, quando o músico decidiu deixar seu estado de origem para iniciar uma nova fase profissional.


Natural do Pará, o cantor construiu uma parte importante de sua carreira em Belém. Ao longo dos anos, apresentou-se em diversos espaços da cidade, incluindo casas de pop e rock, além de participar de festivais e eventos particulares.



Leia Mais






A morte de Davi Leão repercutiu entre pessoas ligadas à cultura paraense, que destacaram a relação do artista com os palcos de Belém. O Cineclube Paraense lembrou a marca deixada pelo cantor na cena local. "Em Belém, Davi Leão deixou sua presença nos palcos e na cena musical da cidade."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


A entidade também ressaltou em homenagem que a contribuição do artista permanece na memória cultural da capital. "Sua voz e sua passagem pela noite paraense permanecem como parte da memória cultural de uma cidade que tem na música uma das suas mais fortes formas de expressão."


Tópicos relacionados:

curitiba hospital musica para

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay