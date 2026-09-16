Cantor morre aos 40 anos após quadro de infecção generalizada

O cantor Davi Leão morreu aos 40 anos em Curitiba (PR), cidade para onde havia se mudado recentemente. O artista paraense estava internado há cerca de uma semana com um quadro de sepse e complicações da infecção generalizada.

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Segundo o Cineclube Paraense, Davi Leão sofreu uma parada cardíaca e morreu no último domingo (13/9). A mudança para a capital paranaense ocorreu em agosto, quando o músico decidiu deixar seu estado de origem para iniciar uma nova fase profissional.

Natural do Pará, o cantor construiu uma parte importante de sua carreira em Belém. Ao longo dos anos, apresentou-se em diversos espaços da cidade, incluindo casas de pop e rock, além de participar de festivais e eventos particulares.

A morte de Davi Leão repercutiu entre pessoas ligadas à cultura paraense, que destacaram a relação do artista com os palcos de Belém. O Cineclube Paraense lembrou a marca deixada pelo cantor na cena local. "Em Belém, Davi Leão deixou sua presença nos palcos e na cena musical da cidade."

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A entidade também ressaltou em homenagem que a contribuição do artista permanece na memória cultural da capital. "Sua voz e sua passagem pela noite paraense permanecem como parte da memória cultural de uma cidade que tem na música uma das suas mais fortes formas de expressão."