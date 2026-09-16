Grammy Latino 2026: Anitta é indicada a álbum do ano; veja outros brasileiros na disputa
Premiação destaca Anitta em Álbum do Ano e revela novos talentos brasileiros; Rosalía e KAROL G lideram indicações nas categorias principais
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A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (16/9) os indicados ao Grammy Latino 2026. A 27ª edição do prêmio está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
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Anitta concorre na categoria Álbum do Ano com “EQUILIBRIVM”. Loulu Gilberto disputa o prêmio de Gravação do Ano com a faixa “O Amor Nos Encontrou”, enquanto Zanna foi indicada a Canção do Ano por “Nilo”.
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Na categoria Melhor Artista Revelação, a música brasileira é representada por Loulu Gilberto e Zeca Veloso. Artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso, Rosalía, KAROL G e Milo J lideram as nomeações ao garantirem presença em três das quatro categorias principais.
Veja abaixo a lista completa de indicados:
Canção do Ano
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“Coleccionando Heridas” — Karol G e Marco Antonio Solís
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“Como se ama?” — Jorge Drexler
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“Dime” — Silvana Estrada
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“Femme Fatale” — Mon Laferte
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“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting
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“Humano” — Juanes e Vivir Quintana
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“La Perla” — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
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“Mi Gran Amor” — Santana, com participação de Becky G
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“Nilo” — Zanna
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“Solifican12” — Milo J
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Gravação do Ano
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“HA HA” — Ca7riel & Paco Amoroso
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“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler
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“Dime” — Silvana Estrada
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“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto
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“Coleccionando Heridas” — Karol G e Marco Antonio Solís
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“Femme Fatale” — Mon Laferte
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“Desde Que Te Tengo” — Carín León
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“Niño” — Milo J
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“La Perla” — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
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“Alma” — Elena Rose
Álbum do Ano
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EQUILIBRIVM — Anitta
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Free Spirits — Ca7riel & Paco Amoroso
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Taracá — Jorge Drexler
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Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
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Tropicoqueta — Karol G
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Femme Fatale — Mon Laferte
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Muda — Carín León
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La Vida Era Más Corta — Milo J
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¿Dónde Es El After? — Rawayana
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LUX (complete works) — Rosalía
Melhor Canção em Língua Portuguesa
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“Águas de um Mar Azul” — Urias
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“Memória” — Rosalía e Carminho
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“No Vento de Nós” — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago
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“Sua Onda” — Marisa Monte
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“Viver e Morrer de Amor na América Latina” — Johnny Hooker
Melhor Artista Revelação
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Delilah
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Fabian
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Loulu Gilberto
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Arath Herce
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Macario Martínez
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Maye
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Sofia Monroy
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Kendall Penã
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Dora Sanches
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Aria Vega
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Zeca Veloso
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
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Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera
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Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico
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Rádio Love Nacional – Detonautas
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foto em grupo – FOTO EM GRUPO
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CARRANCA – Urias
Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
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Novo Testamento – AJULLIACOSTA
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FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH
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CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L
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Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
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Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.
Melhor Álbum de Samba/Pagode
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50 Anos De Carreira – Leci Brandão
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Jessé - As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina
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Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares
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Sentimento – Ferrugem
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Quinhão – Mosquito
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
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Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago
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Vende-se Lembrança – Pedro Emílio
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Améfrica – Bia Ferreira
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Afim – Zé Ibarra
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Eita – Lenine
Melhor Álbum de Música Sertaneja
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Fire Arena – Ana Castela
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Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes
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Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
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Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana
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Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
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Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho
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Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
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Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares
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Molho Lambão – Psirico
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Amor Perene – Zaynara