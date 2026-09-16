Grammy Latino 2026: Anitta é indicada a álbum do ano; veja outros brasileiros na disputa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (16/9) os indicados ao Grammy Latino 2026. A 27ª edição do prêmio está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

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Anitta concorre na categoria Álbum do Ano com “EQUILIBRIVM”. Loulu Gilberto disputa o prêmio de Gravação do Ano com a faixa “O Amor Nos Encontrou”, enquanto Zanna foi indicada a Canção do Ano por “Nilo”.

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Na categoria Melhor Artista Revelação, a música brasileira é representada por Loulu Gilberto e Zeca Veloso. Artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso, Rosalía, KAROL G e Milo J lideram as nomeações ao garantirem presença em três das quatro categorias principais.

Veja abaixo a lista completa de indicados:

Canção do Ano

“Coleccionando Heridas” — Karol G e Marco Antonio Solís

“Como se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting

“Humano” — Juanes e Vivir Quintana

“La Perla” — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia

“Mi Gran Amor” — Santana, com participação de Becky G

“Nilo” — Zanna

“Solifican12” — Milo J

Gravação do Ano

“HA HA” — Ca7riel & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando Heridas” — Karol G e Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde Que Te Tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La Perla” — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Álbum do Ano

EQUILIBRIVM — Anitta

Free Spirits — Ca7riel & Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

Tropicoqueta — Karol G

Femme Fatale — Mon Laferte

Muda — Carín León

La Vida Era Más Corta — Milo J

¿Dónde Es El After? — Rawayana

LUX (complete works) — Rosalía

Melhor Canção em Língua Portuguesa

“Águas de um Mar Azul” — Urias

“Memória” — Rosalía e Carminho

“No Vento de Nós” — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago

“Sua Onda” — Marisa Monte

“Viver e Morrer de Amor na América Latina” — Johnny Hooker

Melhor Artista Revelação

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofia Monroy

Kendall Penã

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico

Rádio Love Nacional – Detonautas

foto em grupo – FOTO EM GRUPO

CARRANCA – Urias

Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

Novo Testamento – AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.

Melhor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira – Leci Brandão

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares

Sentimento – Ferrugem

Quinhão – Mosquito

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago

Vende-se Lembrança – Pedro Emílio

Améfrica – Bia Ferreira

Afim – Zé Ibarra

Eita – Lenine

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena – Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa