Grammy Latino 2025: Liniker é a artista brasileira mais premiada

A 26ª edição do Grammy Latino, a maior premiação da música latina no mundo, aconteceu nessa quinta-feira (13/11), em Las Vegas, nos Estados Unidos, e trouxe uma noite especialmente marcante para os artistas brasileiros.

O maior destaque do Brasil foi a cantora e compositora Liniker, que se tornou a mais premiada da noite ao conquistar três troféus entre as sete categorias em que estava indicada. Ela venceu:

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa – "Caju" Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa – "Caju" Melhor Canção em Língua Portuguesa – "Veludo marrom"

No palco, Liniker aproveitou o momento para refletir sobre o significado de suas conquistas. “Ser uma compositora, uma travesti compositora no Brasil, que mata a gente, é difícil demais”, afirmou.



As vitórias refletem o impacto de "Caju", álbum lançado em agosto de 2024, aclamado tanto nacional quanto internacionalmente, estando presente em diversas listas de melhores do ano.

Outros artistas brasileiros também brilharam na premiação. Confira os vencedores:

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê — Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa ("Dominguinho")

— Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa ("Dominguinho") Luedji Luna — Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro-Portuguesa Brasileira ("Um mar pra cada um")

— Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro-Portuguesa Brasileira ("Um mar pra cada um") Sorriso Maroto — Melhor Álbum de Samba/Pagode ("Sorriso eu gosto no pagode vol. 3 – homenagem ao Fundo de Quintal")

— Melhor Álbum de Samba/Pagode ("Sorriso eu gosto no pagode vol. 3 – homenagem ao Fundo de Quintal") Baianasystem — Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa ("O mundo dá voltas")

— Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa ("O mundo dá voltas") Chitãozinho & Xororó — Melhor Álbum de Música Sertaneja ("José & Durval")

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata