Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Liniker e Xamã no 'Segue o som'

Podcast comandado pelo jornalista Pietro Reis aborda vários aspectos da música produzida no Brasil, com convidados que têm se destacado na cena cultural

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/08/2025 03:53 - atualizado em 19/08/2025 03:54

compartilhe

Siga no
x
Cantora Liniker olha para a câmera
A cantora Liniker foi a convidada da estreia do podcast 'Segue o som' crédito: Instagram

O jornalista Pietro Reis acaba de lançar o podcast “Segue o som”, voltado para a música brasileira contemporânea. Sua proposta é levar ao público informação sobre os processos de composição, produção e mixagem em conversas com artistas e produtores. Áudio e vídeo vão para Spotify e YouTube, além de todas as plataformas digitais.

A cantora Liniker, convidada de estreia nesta segunda-feira (18/8), falou sobre uma década de carreira e o sucesso do álbum “Caju”, que completou um ano.

Pietro anuncia que os próximos entrevistados serão o rapper Xamã, o grupo Os Garotin, Foquinha, Marcelo D2 e Nave.

Leia Mais

Xamã conversa com o jornalista na segunda-feira (25/8), às 10h. Um dos temas será a ancestralidade indígena do rapper, que vem fazendo sucesso nos palcos e nas telas.

Como ator, ele chamou a atenção como Damião, da novela 'Renascer', e estará no próximo folhetim da Globo, 'Três graças', que estreia em outubro. Também faz parte do elenco do filme 'Cinco tipos de medo', dirigido por Bruno Bini.

Jornalista e criador de conteúdo, Reis trabalha desde 2020 na área cultural e de comunicação, produzindo resenhas, fazendo entrevistas e participando de eventos como o Prêmio Multishow, do qual foi jurado, e do Prêmio da Música Brasileira.

Ele também se dedica ao estudo das interseções entre o jornalismo e o universo da influência digital, área em que atua nas redes sociais. 

Tópicos relacionados:

liniker musica podcast xama

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay