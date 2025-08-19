Liniker e Xamã no 'Segue o som'

O jornalista Pietro Reis acaba de lançar o podcast “Segue o som”, voltado para a música brasileira contemporânea. Sua proposta é levar ao público informação sobre os processos de composição, produção e mixagem em conversas com artistas e produtores. Áudio e vídeo vão para Spotify e YouTube, além de todas as plataformas digitais.

A cantora Liniker, convidada de estreia nesta segunda-feira (18/8), falou sobre uma década de carreira e o sucesso do álbum “Caju”, que completou um ano.

Pietro anuncia que os próximos entrevistados serão o rapper Xamã, o grupo Os Garotin, Foquinha, Marcelo D2 e Nave.

Xamã conversa com o jornalista na segunda-feira (25/8), às 10h. Um dos temas será a ancestralidade indígena do rapper, que vem fazendo sucesso nos palcos e nas telas.

Como ator, ele chamou a atenção como Damião, da novela 'Renascer', e estará no próximo folhetim da Globo, 'Três graças', que estreia em outubro. Também faz parte do elenco do filme 'Cinco tipos de medo', dirigido por Bruno Bini.

Jornalista e criador de conteúdo, Reis trabalha desde 2020 na área cultural e de comunicação, produzindo resenhas, fazendo entrevistas e participando de eventos como o Prêmio Multishow, do qual foi jurado, e do Prêmio da Música Brasileira.

Ele também se dedica ao estudo das interseções entre o jornalismo e o universo da influência digital, área em que atua nas redes sociais.