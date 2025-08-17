Assine
DIVERSÃO EM BH

Virada Cultural vai ter show de Carlinhos Brown; veja atrações confirmadas

Evento chegará à 10ª edição, com data marcada para 23 e 24 de agosto. Programação completa será divulgada nos próximos dias

Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
17/08/2025 19:15

Carlinhos Brown no palco, junto com músicos da Orquestra Ouro Preto e o maestro Rodrigo Toffolo
No "Afrosinfonicidade", cantor e compositor baiano interpreta sucessos como "A namorada" e "Uma brasileira" em arranjos orquestrais crédito: rapha garcia/divulgação

Os organizadores da 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, marcada para os dias 23 e 24 deste mês de agosto, anunciaram show do cantor Carlinhos Brown junto da Orquestra Ouro Preto. Intitulada “Afrosinfonicidade”, a apresentação é executada pelos artistas há cerca de um ano - e desta vez será levada gratuitamente aos belo-horizontinos.

Leia Mais

Outras atrações da Virada Cultural foram anunciadas, mas ainda sem horário e local exato. As performances musicais já confirmadas são as do violeiro Wilson Dias, do grupo de pagode Akatu (que convida o rapper Djonga), do grupo de samba Tendendê e do bloco Forró Cabra Cega (composto por músicos cegos).

A música também estará presente nos duelos de MC’s da Batalha da P7 e da Batalha do Tupi. E para as crianças, que sempre têm programação especial nas Viradas Culturais, haverá apresentação do Bloco Show Kids.

Também estão confirmadas apresentações das artistas circenses Cirkeras, com o Mulheres em chamas, do coreógrafo Evandro Passos, que conduzirá um aulão de dança afro, além de uma oficina de grafite para crianças do projeto Mona: Pequenos Artistas.

Com data marcada, Fat Family se apresentará na noite de sábado (23), às 20h, em palco ainda a ser definido. O grupo vai apresentar show em homenagem a Tim Maia.

Viradão Gastronômico

Neste ano, o Viradão Gastronômico estará de volta, oferecendo um roteiro especial de bares e restaurantes do hipercentro. Estabelecimentos históricos e icônicos da capital mineira, listados pelo projeto Bares com Alma, integrarão o circuito.

De acordo com a PBH, a Virada Cultural pretende reafirmar seu papel como plataforma de encontro, diversidade e diálogo social, fortalecendo a economia criativa e oferecendo oportunidades para artistas de diferentes linguagens e trajetórias. Ao longo de sua história, o evento já envolveu uma média de 18 mil artistas e profissionais da cultura, somando 240 horas de programação gratuita.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte cultura virada-cultura

