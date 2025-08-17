Virada Cultural vai ter show de Carlinhos Brown; veja atrações confirmadas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Os organizadores da 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, marcada para os dias 23 e 24 deste mês de agosto, anunciaram show do cantor Carlinhos Brown junto da Orquestra Ouro Preto. Intitulada “Afrosinfonicidade”, a apresentação é executada pelos artistas há cerca de um ano - e desta vez será levada gratuitamente aos belo-horizontinos.

Outras atrações da Virada Cultural foram anunciadas, mas ainda sem horário e local exato. As performances musicais já confirmadas são as do violeiro Wilson Dias, do grupo de pagode Akatu (que convida o rapper Djonga), do grupo de samba Tendendê e do bloco Forró Cabra Cega (composto por músicos cegos).

A música também estará presente nos duelos de MC’s da Batalha da P7 e da Batalha do Tupi. E para as crianças, que sempre têm programação especial nas Viradas Culturais, haverá apresentação do Bloco Show Kids.

Também estão confirmadas apresentações das artistas circenses Cirkeras, com o Mulheres em chamas, do coreógrafo Evandro Passos, que conduzirá um aulão de dança afro, além de uma oficina de grafite para crianças do projeto Mona: Pequenos Artistas.

Com data marcada, Fat Family se apresentará na noite de sábado (23), às 20h, em palco ainda a ser definido. O grupo vai apresentar show em homenagem a Tim Maia.

Viradão Gastronômico

Neste ano, o Viradão Gastronômico estará de volta, oferecendo um roteiro especial de bares e restaurantes do hipercentro. Estabelecimentos históricos e icônicos da capital mineira, listados pelo projeto Bares com Alma, integrarão o circuito.

De acordo com a PBH, a Virada Cultural pretende reafirmar seu papel como plataforma de encontro, diversidade e diálogo social, fortalecendo a economia criativa e oferecendo oportunidades para artistas de diferentes linguagens e trajetórias. Ao longo de sua história, o evento já envolveu uma média de 18 mil artistas e profissionais da cultura, somando 240 horas de programação gratuita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia