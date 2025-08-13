Fat Family está confirmada na Virada Cultural 2025, confira outras atrações

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Fat Family é atração confirmada nesta 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, marcada para 23 e 24 de agosto. O grupo vai apresentar show em homenagem a Tim Maia, no sábado (23/8), às 20h, em palco ainda a ser definido. O show foi confirmado pela assessoria do grupo.

Nesta quarta-feira (13/8), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou a data da 10ª edição da Virada Cultural e algumas atualizações sobre os lugares em que serão montados os palcos e projetos pré-selecionados.

De acordo com a PBH, o evento ocupará a Praça da Estação, Parque Municipal, Viaduto Santa Tereza, as ruas Guaicurus, da Bahia e Sapucaí, além da Praça Raul Soares, a nova Praça Fuad Noman e o Edifício Sulacap. Serão ambientes para todos os públicos, com atividades para crianças, jovens e adultos, em uma programação pensada para refletir a pluralidade cultural de Belo Horizonte.

Seleção de atrações

Para compor a programação desta edição, a Virada Cultural recebeu 702 inscrições no chamamento público. Desse total, 110 foram pré-selecionadas. Abrangem ampla variedade de manifestações culturais e linguagens artísticas, como dança, teatro, circo, performance, intervenções urbanas, culturas populares, gastronomia, música, literatura e bem-estar.

Entre os projeto pré-selecionados estão:

Acro & Movimento, uma oficina para todos

A Velha Guarda do Soul de BH

Mimulus Cia de Dança

Orquestra Mineira de Pandeiro

Samba do Arco

Coletivo em Caixa

Coletivo Calcinha de Palhaça

Maracatu Estrela de Aruanda

Teatro Negro e Atitude

Skanastra Brass Band

A seleção das propostas foi conduzida por comissão paritária, composta por profissionais do setor cultural, da sociedade civil, representantes do poder público e a equipe de coordenação do evento. Os critérios de avaliação foram originalidade, adequação ao formato e ao conceito do evento, equidade na distribuição de áreas, adequação técnica e estrutural, e representatividade e territorialidade no contexto sociocultural da cidade, conforme as políticas públicas municipais de cultura.

Viradão Gastronômico

Neste ano, o Viradão Gastronômico estará de volta, oferecendo um roteiro especial de bares e restaurantes do hipercentro. Estabelecimentos históricos e icônicos da capital mineira, listados pelo projeto Bares com Alma, integrarão o circuito.

De acordo com a PBH, a Virada Cultural pretende reafirmar seu papel como plataforma de encontro, diversidade e diálogo social, fortalecendo a economia criativa e oferecendo oportunidades para artistas de diferentes linguagens e trajetórias. Ao longo de sua história, o evento já envolveu uma média de 18 mil artistas e profissionais da cultura, somando 240 horas de programação gratuita.

