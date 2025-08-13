Assine
overlay
Início Cultura
SOLIDARIEDADE

Festival de música troca ingresso por doação de rins

Campanha incentivou o cadastro de doadores de órgãos, que sofria uma queda de 30% na Suécia

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/08/2025 09:21

compartilhe

Siga no
x
Festival contou com Charlie XCX, Chapell Roan, Pet Shop Boys e Iggy Pop
Festival contou com Charlie XCX, Chapell Roan, Pet Shop Boys e Iggy Pop crédito: Way Out West 2025

Já pensou trocar um rim por um ingresso de um festival de três dias? Essa foi a proposta do Way Out West 2025, realizado entre os dias 7 e 9 de agosto, em Gotemburgo, na Suécia. A organização do evento distribuiu ingressos do chamado “The kidney pass” (o passe do rim, em tradução livre), como forma de incentivar o cadastro de doadores de órgãos

A ação começou após os ingressos para venda terem sido esgotados. A campanha, realizada em parceria com o Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar da Suécia, ofereceu ingressos gratuitos  para quem se inscrevesse no registro nacional de doadores de órgãos. A iniciativa chamava atenção para a queda de 30% nas novas inscrições para doação registrada no país nos últimos anos.

Leia Mais

O esquema funcionou assim: os interessados, com mais de 18 anos, faziam o cadastro no site do festival, além de fazer o registro para ser doador de órgãos post mortem. Entre os inscritos, alguns foram sorteados para receber o passe que dá acesso aos três dias do festival, acompanhado de uma braçadeira com a frase: “Eu dei um rim por este ingresso”.

Pulseiras com a inscrição 'Eu dei um rim por este ingresso'
Pulseiras com a inscrição 'Eu dei um rim por este ingresso' Way Out West 2025

A organização ressaltou que a inscrição não gera obrigação de doação, permitindo que os indivíduos redefinam as preferências ou cancelem o registro a qualquer momento.

O transplante de órgãos é um procedimento médico vital que salva milhares de vidas a cada ano. Para muitos, é a única chance de sobreviver.-jcomp freepik
O transplante de órgãos é um procedimento médico vital que salva milhares de vidas a cada ano. Para muitos, é a única chance de sobreviver. jcomp freepik
Um único doador de órgãos pode beneficiar até 8 pessoas, impactando significativamente a vida de indivíduos e famílias. Hoje, o FLIPAR relembra famosos que já receberam algum transplante; confira!-freepik
Um único doador de órgãos pode beneficiar até 8 pessoas, impactando significativamente a vida de indivíduos e famílias. Hoje, o FLIPAR relembra famosos que já receberam algum transplante; confira! freepik
Fausto Silva: O ex-apresentador já precisou passar por um transplante de rim, em fevereiro de 2024, e de coração, em agosto de 2023, depois de sofrer uma insuficiência cardíaca.- Reprodução Instagram
Fausto Silva: O ex-apresentador já precisou passar por um transplante de rim, em fevereiro de 2024, e de coração, em agosto de 2023, depois de sofrer uma insuficiência cardíaca. Reprodução Instagram
Depois de receber o rim, Faustão chegou a ficar 45 dias internado até que sua saúde se estabilizasse e ele pudesse voltar para casa.-reprodução tv band
Depois de receber o rim, Faustão chegou a ficar 45 dias internado até que sua saúde se estabilizasse e ele pudesse voltar para casa. reprodução tv band
Tracy Morgan: O ator e comediante teve que fazer um transplante de rim devido a problemas causados pelo diabetes. O caso aconteceu em 2010. Ele recebeu o rim da sua ex-namorada, Tanish Hall.-wikimedia commons David Shankbone
Tracy Morgan: O ator e comediante teve que fazer um transplante de rim devido a problemas causados pelo diabetes. O caso aconteceu em 2010. Ele recebeu o rim da sua ex-namorada, Tanish Hall. wikimedia commons David Shankbone
Na época da cirurgia, eles já não estavam mais juntos, mas o ator expressou publicamente sua gratidão a ela por esse gesto durante o SAG Awards de 2011. -divulgação / no auge da fama
Na época da cirurgia, eles já não estavam mais juntos, mas o ator expressou publicamente sua gratidão a ela por esse gesto durante o SAG Awards de 2011. divulgação / no auge da fama
Selena Gomez: Em 2017, a artista precisou passar por uma cirurgia de transplante de rim. Ela teve complicações por conta do lúpus, uma doença que não tem cura.-Reprodução/@selenagomez
Selena Gomez: Em 2017, a artista precisou passar por uma cirurgia de transplante de rim. Ela teve complicações por conta do lúpus, uma doença que não tem cura. Reprodução/@selenagomez
Na época, ela publicou uma foto no hospital, ao lado de sua amiga Francia Raisa, que foi quem lhe doou o órgão.-reprodução redes sociais
Na época, ela publicou uma foto no hospital, ao lado de sua amiga Francia Raisa, que foi quem lhe doou o órgão. reprodução redes sociais
Steve Jobs: O ex-presidente e um dos fundadores da Apple precisou realizar um transplante de fígado em 2009.-Kim Støvring/Flickr
Steve Jobs: O ex-presidente e um dos fundadores da Apple precisou realizar um transplante de fígado em 2009. Kim Støvring/Flickr
O empresário foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2003 e vinha com a saúde bastante debilitada. A cirurgia acabou não sendo suficiente e ele morreu dois anos depois, em 2011. -Matt Yohe - Wikimédia Commons
O empresário foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2003 e vinha com a saúde bastante debilitada. A cirurgia acabou não sendo suficiente e ele morreu dois anos depois, em 2011. Matt Yohe - Wikimédia Commons
Sarah Hyland: Conhecida pela série “Modern Family”, a atriz precisou lidar com uma doença grave nos rins chamada displasia renal, desde os 9 anos de idade.-wikimedia commons Josh Hallett
Sarah Hyland: Conhecida pela série “Modern Family”, a atriz precisou lidar com uma doença grave nos rins chamada displasia renal, desde os 9 anos de idade. wikimedia commons Josh Hallett
Com 21, Hyland enfim conseguiu realizar um transplante e se curar da doença. Ela recebeu um rim do próprio pai. -reprodução youtube
Com 21, Hyland enfim conseguiu realizar um transplante e se curar da doença. Ela recebeu um rim do próprio pai. reprodução youtube
Stevie Wonder: Outro que também precisou transplantar um rim foi o lendário cantor norte-americano Stevie Wonder, em 2019.-wikimedia commons Kingkongphoto
Stevie Wonder: Outro que também precisou transplantar um rim foi o lendário cantor norte-americano Stevie Wonder, em 2019. wikimedia commons Kingkongphoto
Na época, a mídia americana tratou o caso de Wonder como “um problema de saúde sério”, sem dar maiores detalhes.-Ralph PH wikimedia commons
Na época, a mídia americana tratou o caso de Wonder como “um problema de saúde sério”, sem dar maiores detalhes. Ralph PH wikimedia commons
Lou Reed: Fundador da banda The Velvet Underground, o cantor e compositor norte-americano precisou passar por um transplante de fígado, em maio de 2013.-flickr Man Alive!
Lou Reed: Fundador da banda The Velvet Underground, o cantor e compositor norte-americano precisou passar por um transplante de fígado, em maio de 2013. flickr Man Alive!
O procedimento não foi suficiente e ele voltou a ser internado em julho, com um quadro de desidratação severa. O músico acabou morrendo em outubro daquele ano.-flickr Man Alive!
O procedimento não foi suficiente e ele voltou a ser internado em julho, com um quadro de desidratação severa. O músico acabou morrendo em outubro daquele ano. flickr Man Alive!
Norton Nascimento: O ator precisou passar por um transplante de coração em 2003. A situação do artista era tão séria que ele se tornou um dos seis casos mais urgentes de São Paulo na época, de um total de 60 pessoas na lista de espera.-reprodução redes sociais
Norton Nascimento: O ator precisou passar por um transplante de coração em 2003. A situação do artista era tão séria que ele se tornou um dos seis casos mais urgentes de São Paulo na época, de um total de 60 pessoas na lista de espera. reprodução redes sociais
O coração que Norton recebeu pertencia a um médico, que faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Mesmo com a cirurgia, Norton não conseguiu resistir a um quadro infeccioso pulmonar e veio a falecer em 2007.-reprodução/tv globo
O coração que Norton recebeu pertencia a um médico, que faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Mesmo com a cirurgia, Norton não conseguiu resistir a um quadro infeccioso pulmonar e veio a falecer em 2007. reprodução/tv globo
Duda Ribeiro: O ator passou por um transplante de fígado em 2011, por conta de um câncer no mesmo órgão. -reprodução
Duda Ribeiro: O ator passou por um transplante de fígado em 2011, por conta de um câncer no mesmo órgão. reprodução
Durante uma participação no programa "Encontro Com Fátima Bernardes", em 2013, ele contou que já havia feito seis cirurgias e precisou ser internado sete vezes. O ator morreu em 2016, aos 54 anos.-divulgação tv globo
Durante uma participação no programa "Encontro Com Fátima Bernardes", em 2013, ele contou que já havia feito seis cirurgias e precisou ser internado sete vezes. O ator morreu em 2016, aos 54 anos. divulgação tv globo
Drica Moraes: Em 2008, a atriz passou por um transplante de medula óssea devido ao diagnóstico de leucemia.-reprodução
Drica Moraes: Em 2008, a atriz passou por um transplante de medula óssea devido ao diagnóstico de leucemia. reprodução
Na ocasião, ela compartilhou em uma entrevista na TV que, embora tivesse seis irmãos, nenhum deles era compatível para a doação. A medula óssea veio de uma pessoa desconhecida. -reprodução instagram
Na ocasião, ela compartilhou em uma entrevista na TV que, embora tivesse seis irmãos, nenhum deles era compatível para a doação. A medula óssea veio de uma pessoa desconhecida. reprodução instagram
“Se não fosse essa pessoa acordar um belo dia para se cadastrar no banco de doadores, eu não estaria aqui dando essa entrevista", disse a atriz na época.-reprodução tv globo
“Se não fosse essa pessoa acordar um belo dia para se cadastrar no banco de doadores, eu não estaria aqui dando essa entrevista", disse a atriz na época. reprodução tv globo
Tina Turner: Em sua autobiografia intitulada “Tina Turner: My Love Story”, a cantora revelou que precisou fazer um transplante de rim em 2016.-Instagram @tinaturner
Tina Turner: Em sua autobiografia intitulada “Tina Turner: My Love Story”, a cantora revelou que precisou fazer um transplante de rim em 2016. Instagram @tinaturner
O órgão foi doado por seu marido, Erwin Bach. Turner morreu em maio de 2023, de causas naturais, aos 83 anos.-divulgação hbo
O órgão foi doado por seu marido, Erwin Bach. Turner morreu em maio de 2023, de causas naturais, aos 83 anos. divulgação hbo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O lineup de 2025 contou com nomes de peso como Charli XCX, Chapell Roan, Pet Shop Boys e Iggy Pop, o que aumentou a disputa por ingressos. Para muitos fãs, a iniciativa foi vista como uma troca justa: assistir aos artistas preferidos enquanto contribuem para salvar vidas.

Como funciona a doação de órgãos no Brasil?

1. Doação em vida

  • Quem pode doar: geralmente parentes até 4º grau ou cônjuge. Para outras pessoas, é preciso autorização judicial; 
  • Órgãos e tecidos possíveis: um dos rins, parte do fígado, parte dos pulmões, parte da medula óssea ou parte do pâncreas; 
  • Idade mínima: geralmente a partir dos 18 anos (ou menores com autorização dos responsáveis);
  • Condições de saúde: precisa estar saudável, sem doenças transmissíveis ou que possam prejudicar o receptor.

2. Doação após a morte

  • Diagnóstico de morte encefálica: confirmado por exames e dois médicos não ligados à equipe de transplante; 
  • Autorização da família: no Brasil, mesmo que a pessoa tenha manifestado o desejo em vida, a família deve confirmar a doação; 
  • Possíveis órgãos e tecidos doados: coração, rins, fígado, pulmões, pâncreas, intestino, córneas, ossos, tendões, pele e válvulas cardíacas; 
  • Tempo é essencial: a retirada deve ser feita rapidamente para preservar a viabilidade dos órgãos.

3. Restrições comuns

  • Infecções graves ou doenças transmissíveis (HIV, hepatite ativa, tuberculose não tratada, etc.);
  • Câncer ativo (exceto alguns tipos tratados e curados);
  • Doenças crônicas descompensadas.

4. Registro como doador

  • No Brasil, não existe um registro oficial vinculante — por isso é fundamental avisar a família sobre o desejo de doar.

5. Custos e segurança

  • A doação é voluntária e gratuita;
  • Todos os procedimentos e exames para garantir a segurança do doador e do receptor são realizados pelo Sistema Único de Saúde.

Tópicos relacionados:

cultura doacaodeorgao festival mundo musica show suecia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay