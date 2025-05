Doação de órgãos no Brasil: cinco fatos impactantes

Os transplantes de órgãos são a única chance de sobrevivência para milhares de pessoas no Brasil. O país conta com um dos maiores sistemas públicos e particulares de transplantes do mundo, mas ainda há muito a ser feito e melhorado. A nova produção nacional "Operação Transplante" traz à tona essa realidade. A plataforma de streaming Max e o canal Discovery Home & Health exibem um episódio da série por semana, sempre às quintas-feiras, às 19h.

A seguir, conheça cinco fatos surpreendentes sobre os transplantes no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) e do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) em relação ao ano de 2024:

Em 2024, foram realizados 72 transplantes por dia no país.



Ao longo do ano passado, o Brasil realizou 26.368 transplantes, sendo eles: 6.297 de rins, 2.449 de fígado, 440 de coração, 93 de pulmão e 17.089 de córneas. A maioria dos procedimentos — 88% — foi feita pelo SUS.

O rim é o órgão mais transplantado (e com a maior taxa de sucesso)



Foram 6.297 transplantes renais realizados em 2024. A boa notícia: 97% dos pacientes sobrevivem ao primeiro ano após a cirurgia — uma das taxas mais altas entre todos os órgãos. Para comparação, a taxa de sobrevida no primeiro ano é de 75% para transplante de fígado, 73% para coração e 70% para pulmão (no caso de transplante unilateral).

Tempo é vida: cada órgão tem seu “relógio”.



Após a retirada do corpo do doador, os órgãos têm um tempo limitado para serem transplantados. Veja alguns exemplos:



Coração: até 4 horas



Pulmão: até 6 horas



Fígado: até 12 horas



Rins: até 24 horas



A maior barreira dos transplantes ainda é a não autorização da família



Mesmo quando a pessoa manifestou desejo de doar, a autorização dos familiares é obrigatória. Em 2024, 46% das famílias brasileiras disseram não à doação — uma taxa que se mantém alta e que impede milhares de vidas de serem salvas.

Transplante de pulmão ainda é raro no país

Apesar dos avanços, apenas 93 transplantes pulmonares foram realizados no ano passado. A taxa de sobrevida no primeiro ano é de 70%, e os desafios logísticos — como tempo curto para o transporte — ainda dificultam a expansão. Outro fator que contribui para os números ainda baixos é que esse tipo de transplante é realizado em apenas quatro estados do país, o que aumenta a complexidade logística e limita o acesso de pacientes em outras regiões.

