Retransplante de rim de Faustão: por que procedimento é necessário?

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio. Ele deu entrada no hospital por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Depois de controlada a infecção, nesta semana Faustão passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim, este último já previsto há cerca de um ano. Ao todo, o apresentador foi submetido a quatro transplantes (saiba mais abaixo).

De acordo com a equipe médica, os procedimentos foram realizados após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionar o hospital e confirmar a compatibilidade de órgãos provenientes de um único doador.

O apresentador passou por um transplante de rim em 2024. Teve problemas e precisou fazer hemodiálise.

Por que um transplante de rim pode falhar

Embora o transplante renal seja, para muitos pacientes, a melhor alternativa para substituir a função dos rins, o órgão transplantado pode perder sua função ao longo do tempo. Isso pode ocorrer por diferentes motivos, de acordo com a National Kidney Foundation:

Rejeição pelo sistema imunológico: o corpo reconhece o novo rim como “estranho” e passa a atacá-lo, mesmo com o uso de medicamentos imunossupressores

Recorrência da doença original: algumas doenças que levaram à falência dos rins podem voltar a afetar o órgão transplantado

Infecções ou complicações cirúrgicas: infecções graves podem comprometer o funcionamento do rim

Problemas vasculares ou obstruções: alterações no fluxo sanguíneo ou no trato urinário podem prejudicar o órgão

Como funciona o retransplante

Quando um rim transplantado deixa de funcionar, o paciente pode retornar temporariamente à diálise enquanto aguarda um novo órgão compatível, de acordo com a British Transplatation Society. Ainda de acordo com a instituição, o retransplante é indicado para pacientes que apresentam perda irreversível da função do enxerto (rim transplantado) e que mantém boas condições de saúde geral para enfrentar nova cirurgia.

A compatibilidade é novamente avaliada com base em exames de sangue, histórico clínico e testes de imunidade, para reduzir o risco de rejeição. Em alguns casos, a espera por um segundo transplante pode ser mais complexa devido à sensibilização imunológica pelo uso de imunossupressores causada pelo primeiro procedimento, mas há prioridade na fila, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

O que acontece no corpo após o transplante

Quando o novo rim é implantado, ele começa a filtrar o sangue e produzir urina, função que antes dependia de máquinas de diálise. No entanto, para evitar rejeição, o paciente precisa usar medicamentos imunossupressores, o que aumenta a vulnerabilidade a infecções, segundo a National Kidney Foundation.

Além disso, é necessário acompanhamento médico contínuo, com exames frequentes para monitorar a função do órgão e ajustes periódicos nas doses dos remédios.

Histórico de saúde do apresentador

Nos últimos anos, Faustão passou por vários procedimentos. Em 2023, recebeu um transplante de coração. Em 2024, foi submetido a um transplante de rim, mas complicações no enxerto levaram ao atual retransplante. Desde então, ele teve internações intercaladas para acompanhamento e tratamento.