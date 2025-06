Anitta é diagnosticada com infecção bacteriana severa; entenda o que é

A cantora Anitta anunciou na última segunda-feira (16/6) que está enfrentando uma infecção bacteriana severa, motivo pelo qual precisou cancelar a apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba. "Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos. Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem", afirmou Anitta em comunicado nas redes sociais.

Este é o segundo cancelamento de show feito pela artista em 2025 — o primeiro ocorreu durante o festival Coachella, nos Estados Unidos.

O que é uma infecção bacteriana?

Segundo Cleveland Clinic, as infecções bacterianas, como o próprio nome diz, são causadas por bactérias (principalmente a Escherichia coli, a Staphylococcus aureus ou a Streptococcus pneumoniae) que são microrganismos unicelulares vivos que podem se reproduzir rapidamente. Elas podem afetar qualquer parte do corpo, como pele, pulmões, intestino, coração, cérebro e até o sangue. O contágio ocorre por meio do contato com pessoas ou superfícies contaminadas, ingestão de alimentos ou água infectados, picadas de insetos ou até procedimentos médicos.

Ainda de acordo com a Cleveland Clinic, nem todas as bactérias fazem mal. Muitas vivem no corpo humano e ajudam na digestão ou no combate a agentes nocivos. No entanto, quando bactérias entram em locais onde não deveriam estar, podem causar doenças.

Bacteriana ou viral: qual a diferença?

Infecções bacterianas são causadas por organismos vivos capazes de se multiplicar sozinhos. Já as virais vêm de vírus, que só se replicam dentro de células humanas. Antibióticos tratam infecções bacterianas, mas não funcionam contra a maioria das infecções virais.

Sintomas e tipos comuns

Os sintomas variam conforme a região do corpo afetada, mas febre, cansaço, dor de cabeça e calafrios são sinais frequentes. Infecções comuns incluem:

Pneumonia bacteriana

Infecções urinárias

Dor de garganta estreptocócica

Intoxicação alimentar (Salmonella, Campylobacter)

Infecções sexualmente transmissíveis (IST) como gonorreia e clamídia

Meningite bacteriana

Infecções de pele, como furúnculos e impetigo

Quando é grave?

Infecções superficiais costumam ser leves e tratáveis. Mas, se atingirem órgãos vitais ou a corrente sanguínea, podem levar à sepse, uma resposta inflamatória grave que pode ser fatal.

Como prevenir e tratar?

A prevenção passa por boa higiene, vacinação, preparo adequado de alimentos, uso de preservativos e evitar o uso indiscriminado de antibióticos. O tratamento é feito com antibióticos prescritos por profissionais de saúde, além de cuidados específicos conforme o local da infecção.

Pessoas com diabetes, sistema imunológico comprometido, feridas abertas ou que passaram por cirurgias recentes têm maior risco de desenvolver infecções bacterianas graves. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações.