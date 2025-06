Anitta cancela show e revela ter infecção bacteriana severa

Após cancelar sua participação no tradicional São João de Campina Grande, na Paraíba, nesta quarta-feira (18/6), Anitta explicou aos fãs o motivo. A artista usou o canal de mensagens do Instagram para afirmar que está com infecção bacteriana severa e que o tratamento é lento.

"Já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem. Estou recebendo antibióticos na veia. Está tudo sobre controle, mas o tratamento é lento. Eu sei que vai ficar tudo bem, que eu tenho a torcida de vocês", completou.

Anitta ainda pontuou que precisou cancelar eventos diplomáticos, como um encontro em defesa do meio ambiente que aconteceria na segunda-feira (16), no Rio de Janeiro. Ela se encontraria com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e com ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Não é de hoje que Anitta tem questões que interferem na realização de compromissos profissionais. Ela já havia cancelado sua participação no Coachella, nos Estados Unidos, em março. Na ocasião, disse que o motivo era pessoal.