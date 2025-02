O que é infecção polimicrobiana: entenda quadro de saúde do papa Francisco

O Vaticano divulgou um boletim médico nesta segunda-feira (17), informando que o Papa Francisco está com uma infecção polimicrobiana no trato respiratório, que exige um tratamento alterado. A condição clínica do pontífice, de 88 anos, foi descrita como "complexa", e não há previsão de alta. Ele permanece internado no hospital Gemelli, em Roma, desde a última sexta-feira (14).

Segundo a Santa Sé, os testes realizados indicaram a necessidade de uma mudança no tratamento, com exames apontando que a infecção respiratória exigirá uma internação mais prolongada. Apesar disso, o Vaticano tranquilizou os fiéis ao informar que o Papa apresenta-se de "bom humor", dormiu bem e tomou café da manhã normalmente nesta segunda-feira.

O que é a infecção polimicrobiana?

A infecção polimicrobiana do trato respiratório, como mencionada no boletim, envolve a presença de vários agentes patogênicos que causam inflamação nas vias respiratórias e pode causar tosse, febre e dores no peito.

De acordo com o especialista em cardiologia e clínica médica Vinícius Carlesso, o problema tem agravantes. "Trata-se de uma infecção mais complexa, pois há a multiplicidade de microorganismos envolvidos, ou seja, não é apenas um agente, são vários, o que pode dificultar um pouco o tratamento e aumentar o tempo de recuperação."

A vulnerabilidade do Papa

Carlesso explica que, com o envelhecimento, o organismo tende a responder de forma menos eficiente a infecções e o histórico divulgado do pontífice acende alertas à situação.

"Em idosos, o sistema imunológico perde parte da sua capacidade de resposta, o que torna necessário tratamentos mais incisivos para combater o problema de forma mais eficaz”.

O Papa Francisco, que já havia apresentado sintomas de bronquite no início deste mês, teve sua rotina alterada por conta da doença. Ele foi obrigado a desmarcar compromissos importantes, incluindo sua oração semanal de domingo na Praça de São Pedro.