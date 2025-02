'O que é nó nas tripas’, que atingiu o estilista Ronaldo Fraga?

Em um post publicado em seu perfil no Instagram, na manhã deste domingo(16/2), o estilista Ronaldo Fraga compartilhou uma foto em um hospital. Na descrição, ele relata o procedimento cirúrgico que passou: “um nó duplo no intestino delgado —o temido ‘nó nas tripas’ — e lá se foram 33 centímetros de mim”.

Na postagem, Ronaldo descreve que foi tudo muito rápido e agradece a todas as pessoas que estiveram ao seu lado, em especial ao amigo Fred Braga e ao companheiro Januário. "A eles e à lealdade incansável dos amigos, aos meus filhos e à dedicação da equipe médica e de enfermagem do hospital Madre Teresa, entrego minha mais profunda gratidão", escreveu. Mas, do que se trata a obstrução intestinal e quais os riscos se não for tratada?



'Nó nas tripas'



A expressão "nó nas tripas" (ou "nó no estômago") não é um termo médico formal, mas uma descrição coloquial usada para se referir a sensações físicas de desconforto, aperto ou tensão na região abdominal. É uma metáfora que descreve como certas emoções podem se manifestar fisicamente, afetando o sistema digestivo. De acordo com Antônio Lacerda Filho, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), essa obstrução impede o conteúdo intestinal de progredir.

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é outra doença crônica que causa desconforto e alterações intestinais, interferindo significativamente na qualidade de vida. De acordo com Marcelo Werneck, médico proctologista e especialista em técnicas minimamente invasivas, a SII resulta de um conjunto de fatores, incluindo predisposição genética, questões emocionais e alimentação.

Sintomas

"A obstrução leva a uma dilatação do estômago e do intestino acima do local obstruído e essa dilatação irrita o diafragma, podendo causar soluços", completa Lacerda Filho. Outros sintomas comuns são dor abdominal, náuseas e vômitos, parada da eliminação de gases e fezes e distensão abdominal – essa manifestação ocorrendo mais tardiamente.

Conforme a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, há vários critérios para classificar esse quadro: quanto ao nível (delgado alto e baixo ou cólon), ao grau (completa, incompleta – suboclusão ou “alça fechada”), ao estado de circulação sanguínea (simples ou estrangulada), ao tipo de evolução (aguda ou crônica) e à natureza da obstrução (mecânica, vascular ou funcional).

Possíveis causas relacionadas:



1. Ansiedade e estresse: Situações de nervosismo ativam o sistema nervoso simpático, liberando hormônios como adrenalina e cortisol, que podem causar contrações no estômago e intestinos, gerando a sensação de "nó".

2. Síndrome do intestino irritável (SII): Condição crônica que causa dor abdominal, gases e alterações no hábito intestinal, frequentemente agravada por estresse.

3. Gastrite ou dispepsia funcional: Inflamação ou sensibilidade no estômago, que pode ser desencadeada por fatores emocionais.

4. Reações emocionais agudas: Medo intenso, tristeza profunda ou susto podem causar contrações musculares involuntárias no abdômen.

Saiba como diferenciar as principais doenças digestivas

Quando procurar ajuda médica?

Se a sensação de "nó nas tripas" for persistente, acompanhada de sintomas como vômitos, diarreia, sangue nas fezes, perda de peso inexplicada ou dor incapacitante, é essencial consultar um gastroenterologista ou clínico geral para descartar condições físicas. Se estiver ligada a questões emocionais, um psicólogo ou psiquiatra pode ajudar a manejar a ansiedade ou o estresse subjacente.