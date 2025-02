Carnaval: o perigo das dietas extremas para conquistar o corpo perfeito

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com a chegada do carnaval, cresce a busca pelo "corpo perfeito" em um curto espaço de tempo. Muitas pessoas recorrem a dietas extremamente restritivas e treinos exaustivos na tentativa de atingir um padrão estético rapidamente. No entanto, essa abordagem pode trazer riscos à saúde, como perda de massa muscular, desidratação, hipoglicemia e até mesmo transtornos alimentares.







De acordo com o endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, Alexandre Câmara, medidas drásticas podem ter efeitos opostos aos desejados. “Dietas muito restritivas podem causar perda de massa muscular, resultando em uma redução do metabolismo. Como raramente conseguem ser mantidas a médio e longo prazo sem uma estratégia bem definida para manutenção do peso, também é comum que levem ao efeito rebote, ou seja, à recuperação rápida do peso perdido. Além disso, esses regimes apresentam riscos como fadiga, cãibras, alterações cardíacas e hormonais, além da queda no desempenho físico”, afirma o especialista.







O endocrinologista explica que, entre as dietas mais comuns no período pré-carnaval, algumas têm como base métodos que podem ser recomendados em consultório. No entanto, nessa época, costumam ser adotadas sem acompanhamento médico e sem a devida adaptação às necessidades individuais. Apesar de populares, essas abordagens podem representar riscos à saúde quando não são bem orientadas.







Os perigos das dietas restritivas



Durante as festividades, o desgaste físico é alto e a exposição ao calor intenso, atrelado ao consumo de álcool, aumenta os riscos de desidratação. Para quem está em dietas muito restritivas, a combinação pode ser perigosa.

“A baixa ingestão calórica pode causar hipoglicemia, resultando em dor de cabeça, tontura e até desmaios. Além disso, o álcool agrava a desidratação, pois inibe o hormônio antidiurético (ADH), que é um dos responsáveis por manter a água em nosso organismo, e ao ser bloqueado, o nosso corpo irá perder muito mais água – um exemplo deste efeito é o aumento da vontade de urinar ao ingerir bebidas alcoólicas”, alerta o especialista.







Alexandre compartilha informações sobre algumas das principais dietas do momento:





- Very Low Calorie Diet (VLCD): se não houver um planejamento adequado, essa dieta pode ser muito pobre em nutrientes, comprometendo a saúde e reduzindo o desempenho físico



- Dieta cetogênica radical: com a restrição de carboidratos, ocorre perda de peso rápida, mas às custas de água e glicogênio (principal reserva de energia do corpo). Isso pode causar fadiga intensa, irritabilidade, câimbras, mau hálito e até complicações cardíacas e renais



- Jejum intermitente: protocolos exagerados, como 24 horas sem alimentação, podem parecer simples, mas sem acompanhamento podem gerar quedas da massa muscular, redução do desempenho físico e mental e predispor ao efeito rebote



- Dietas hiperproteicas: embora eficazes e muito usadas no consultório, se não forem bem estruturadas, podem levar à perda de água e glicogênio, afetando a performance e a saúde





A recomendação é manter uma alimentação equilibrada antes, durante e após o carnaval, priorizando fontes saudáveis de energia, como frutas, carboidratos complexos (batata, arroz integral) e proteínas magras. “Uma dieta equilibrada não deve causar fome exagerada ou efeitos colaterais severos. Se isso acontecer, significa que a estratégia não é sustentável e pode prejudicar a saúde”, afirma.





Quando a dieta está comprometendo o funcionamento do organismo, o corpo dá alertas claros de que algo não está indo bem, sendo os principais deles:





- Fome excessiva e dificuldade de manter a dieta por muito tempo



- Sensação constante de frio, indicando desaceleração do metabolismo



- Fraqueza, fadiga intensa e tonturas



- Queda de cabelo e unhas quebradiças



- Irritabilidade, mudanças de humor e dificuldade de concentração



- Problemas intestinais, como constipação ou diarreia



- Tonturas, desmaios e palpitações cardíacas





Para fugir das armadilhas das dietas da moda, o ideal é optar por um plano alimentar personalizado. Ao contrário das dietas genéricas, ele considera o metabolismo, a rotina e as necessidades individuais. “Sustentabilidade e equilíbrio são essenciais. Dietas extremas podem gerar resultados rápidos, mas são insustentáveis e prejudicam a saúde”, alerta Alexandre. O especialista também destaca a importância de não prolongar os eventuais maus hábitos que podem ocorrer no carnaval. “Após o feriado, é fundamental retomar uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de álcool e manter a prática de exercícios físicos.”







Para aqueles que desejam melhorar a forma física sem comprometer a saúde, o especialista reforça que um planejamento adequado pode trazer bons resultados em algumas semanas. “Para alcançar resultados saudáveis, é essencial adotar um déficit calórico moderado, reduzindo entre 300 e 500 calorias diárias, e consumir proteínas adequadas para manter a massa magra. Ajustar os carboidratos conforme a rotina de treinos, hidratar-se corretamente e garantir um bom descanso também são fundamentais. Além disso, treinos equilibrados, que combinam musculação e exercícios aeróbicos, são a chave para uma mudança sustentável. O segredo está no equilíbrio”, reforça o endocrinologista.

