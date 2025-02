Como proteger seu animal de estimação durante o carnaval

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O carnaval é sinônimo de alegria, cores e celebração, mas para os pets, a folia pode ser uma fonte de desconforto e até mesmo riscos à saúde. Para garantir o bem-estar dos animais durante essa época, é essencial que os tutores adotem algumas medidas preventivas e estejam atentos ao comportamento de seus companheiros de quatro patas.

Muitas pessoas adoram vestir seus pets com fantasias temáticas, mas é preciso atenção na escolha dos acessórios. Segundo a médica veterinária Lívia Carlos da Silva Margon, da Clínica Médica Veterinária da Una Catalão, é fundamental verificar o material das fantasias e evitar itens que possam ser tóxicos, como colas e glitters, ou que contenham peças pequenas que possam se soltar e ser ingeridas. Além disso, fantasias que restringem os movimentos ou causam desconforto podem gerar estresse e até alergias nos animais.

Para saber se o pet está desconfortável, observe sinais como paralisia, movimentação excessiva para tentar retirar a roupa ou mastigação da fantasia. “O ideal é testar a fantasia em casa antes de sair e observar o comportamento do pet para garantir que ele se sinta à vontade”, recomenda.

Embora seja tentador levar o pet para curtir a folia, Lívia Carlos alerta para locais como blocos de rua ou festas com muitas pessoas - os quais não são ambientes adequados para os animais. “O barulho excessivo pode ser extremamente desconfortável para a audição sensível dos pets. Além disso, eles podem ingerir restos de comida ou objetos do chão, o que pode causar intoxicações ou obstruções no trato gastrointestinal”, explica.

Outros sinais de estresse, como vocalização excessiva, tentativas de fuga ou agressividade, são comuns em ambientes agitados. Por mais que a ideia de incluir o pet na folia seja divertida, a recomendação geral da veterinária é clara: “O melhor para a segurança e o bem-estar do animal é deixá-lo em casa, em um ambiente que ele conhece e onde se sente seguro”.

Durante o carnaval, passeios ao ar livre são comuns, mas é importante lembrar que o solo quente pode causar queimaduras nas patas dos animais. Para evitar lesões nos coxins – as “almofadinhas” das patas – os passeios devem ser feitos em horários mais frescos, como no início da manhã ou final da tarde. “Antes de sair, o tutor deve sempre conferir a temperatura do solo para garantir a segurança do pet”, orienta a médica veterinária.