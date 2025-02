Artrose de joelho: ácido hialurônico pode aliviar sintomas; entenda

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A artrose de joelho, comum em pessoas acima dos 50 anos, resulta do desgaste da cartilagem e causa dor e rigidez. Entre as alternativas de tratamento, a infiltração com ácido hialurônico tem se destacado por aliviar sintomas sem necessidade de cirurgia.

O procedimento consiste na aplicação do ácido hialurônico na articulação do joelho. A substância, semelhante ao líquido sinovial, reduz o atrito entre os ossos e melhora a mobilidade. "O ácido hialurônico restaura a viscosidade do líquido sinovial e alivia a dor", explica o ortopedista Paulo Hinniger.

A técnica é realizada em consultório, com o uso de agulhas específicas. "O procedimento é rápido, praticamente indolor e permite o retorno às atividades no mesmo dia", afirma a ortopedista Danielle Meloni.

Quem pode se beneficiar?

A infiltração é indicada para pacientes em estágios iniciais ou moderados da artrose, quando ainda há cartilagem na articulação. "É uma opção para quem não teve melhora com medicamentos ou fisioterapia e deseja evitar cirurgia", diz Paulo.

Principais benefícios:

Redução da dor e inflamação

Melhora da mobilidade

Atraso na progressão da artrose

Procedimento minimamente invasivo

Segundo Danielle, o número de sessões pode variar de acordo com a gravidade da artrose e a resposta do paciente ao tratamento. Em geral, uma ou duas infiltrações por ano são suficientes. Os efeitos começam a ser percebidos em poucas semanas e podem ser potencializados com fisioterapia e outros cuidados.