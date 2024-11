A interação com profissionais de saúde e outros pacientes cria um ambiente de apoio e motivação

A prática regular de exercícios físicos, frequentemente promovida pelos fisioterapeutas, libera endorfinas, que são neurotransmissores associados à sensação de felicidade e alívio do estresse. Para os idosos, o aumento da mobilidade e da força física proporciona uma maior sensação de independência e controle sobre suas vidas.





“Os programas fisioterapêuticos também incentivam a socialização, quando as atividades são em grupo, o que ajuda a combater a solidão e a depressão. A interação com profissionais de saúde e outros pacientes cria um ambiente de apoio e motivação. A fisioterapia pode ajudar ainda a melhorar a autoestima dos idosos, à medida que alcançam objetivos de reabilitação e observam progressos em suas capacidades físicas e mais vitalidade”, informa a mestre em ciências da saúde e coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina, Cassia Xavier.





A especialista elenca práticas fisioterapêuticas que são recomendadas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar geral dos idosos:





- Exercícios de força e carga: aumentam a massa muscular e a resistência, ajudando na realização de atividades diárias. O idoso pode fazer essa atividade em uma academia, mas sempre com a supervisão de um fisioterapeuta ou educador físico





- Treinamento de equilíbrio: exercícios de propriocepção e força, ou até mesmo Pilates e yoga, são eficazes para melhorar a estabilidade e prevenir quedas





- Alongamentos: promovem a flexibilidade e reduzem a rigidez articular, facilitando o movimento, como pentear os cabelos e calçar meias e sapatos





- Atividades aeróbicas: caminhadas e exercícios de baixo impacto ajudam a melhorar a capacidade cardiovascular e a saúde mental, principalmente quando feito em grupo





- Terapias manuais: técnicas como massagem ou mobilização articular aliviam a dor e melhoram a circulação. Aqui, procure um profissional especializado, pois como há risco de osteoporose não conhecida pelo idoso, as mobilizações articulares devem ser bem planejadas e cautelosas





- Educação em saúde: informar os idosos sobre a importância da atividade física e autocuidado é essencial para a adesão ao tratamento. Quanto antes se iniciar a prática regular de atividade física, melhor será sua reserva muscular





- Reabilitação funcional: focar em exercícios que simulem atividades do dia a dia, as chamadas atividades de vida diária, ajuda a aumentar a autonomia e, com isso, melhora a saúde mental, porque traz a sensação de independência





- Programas de grupo: promover atividades em grupo fortalece a socialização, reduzindo a solidão e melhorando a saúde emocional. Além disso, é um incentivo e provoca um engajamento por ser um compromisso com os colegas





“Todas essas práticas precisam ser planejadas de acordo com a realidade e condições de cada idoso, contribuindo significativamente para o envelhecimento saudável e ativo”, reforça a professora.

