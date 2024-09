Impactando mais de 85% da população brasileira, o estresse já alcançou patamares preocupantes para toda a sociedade. O problema é tão comum que as pessoas, sobretudo aquelas que vivem nos grandes centros, já consideram “normal” ter sintomas de estresse, compreendendo como algo que é inerente à vida urbana.

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que 40% dos brasileiros relatam altos níveis de estresse diário. E esse índice reflete uma tendência crescente, com 30% da população apresentando sintomas de ansiedade e 20% diagnosticados com transtornos relacionados ao estresse.

Ainda, quando pensamos globalmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já indicou que uma em cada cinco pessoas sofre de estresse crônico, uma condição que pode levar a problemas graves como depressão e doenças cardiovasculares, bem como favorecer o avanço de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, e demais quadros que reduzem significativamente a qualidade de vida da população.

Para reforçar a necessidade de ações concretas e contínuas em prol da saúde mental dessa grande parcela da população, foi escolhida a data de 23 de setembro para conscientizar acerca do combate ao estresse.

De acordo com Ana Paula Ribeiro, psicóloga do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (Cejam), este é um momento importante para conscientizar as pessoas e alertar para os sinais que indicam o surgimento do problema.

“O estresse tem causas variadas, incluindo sobrecarga de trabalho, responsabilidades familiares, preocupações financeiras e questões interpessoais. No contexto atual, o ritmo acelerado da vida moderna e a constante pressão por produtividade causam um profundo impacto na saúde mental e física das pessoas”, destaca.





Impactos do estresse





A especialista explica que o estresse prolongado pode levar a sérios problemas de saúde. Fisicamente, ele pode contribuir para o surgimento de doenças cardiovasculares, problemas digestivos e enfraquecimento do sistema imunológico. “Mentalmente, o estresse crônico é um fator significativo no desenvolvimento de ansiedade, depressão e esgotamento emocional”, alerta.



Segundo Ana Paula, os sinais de estresse excessivo incluem irritabilidade, fadiga, dificuldade para dormir, alterações de apetite, dores musculares, dores de cabeça e problemas digestivos. Além disso, conforme pontua a psicóloga, pessoas que sofrem de estresse costumam apresentar uma sensação de sobrecarga, dificuldade de concentração e crises de ansiedade.

A especialista do traz algumas orientações simples e práticas que podem ajudar a aliviar o estresse e melhorar o bem-estar diário. Confira:

1. Autoconhecimento: "Entender de onde vem o estresse é o primeiro passo para gerenciá-lo", afirma Ana Paula. Identifique as fontes de estresse e avalie o que pode ser controlado ou modificado. Organizar o tempo e estabelecer prioridades são passos fundamentais.

2. Pratique técnicas de relaxamento: respiração profunda, meditação e mindfulness são eficazes para reduzir a tensão. "Dedicar alguns minutos diariamente a essas práticas pode aliviar o estresse acumulado", sugere. Alongamento e yoga também são recomendados para liberar a tensão corporal.

3. Alimentação balanceada e exercite-se regularmente: "Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, e a prática regular de exercícios são essenciais para uma boa gestão do estresse", explica a psicóloga. A alimentação adequada e o exercício físico não só melhoram a saúde geral, mas também promovem a liberação de endorfinas, hormônios que ajudam a melhorar o bem-estar emocional.



4. Crie um ambiente menos estressante: organização e comunicação clara podem reduzir o estresse em ambientes de trabalho e em casa. "Estabeleça uma rotina equilibrada e certifique-se de que todos contribuam para uma divisão justa de responsabilidades", recomenda. Criar espaços para descanso e atividades relaxantes é crucial para um ambiente mais harmonioso.

5. Tempo para atividades prazerosas: “Reserve tempo para atividades que lhe tragam prazer e relaxamento", diz Ana Paula. O autocuidado é vital para manter o equilíbrio emocional e reduzir a sensação de sobrecarga. Além dessas práticas, a recomendação da especialista é realizar acompanhamento médico para mapear qualquer risco à saúde física, bem como o acompanhamento psicológico para auxiliar na redução do impacto à saúde mental.