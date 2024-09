Cerca de 12% da população brasileira sofre de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesse cenário, a prática regular de atividades físicas surge como uma aliada poderosa no combate e tratamento desse transtorno, principalmente quando realizada de maneira intensa. Dados de uma pesquisa publicada no periódico científico "The BMJ", que analisou 218 estudos envolvendo mais de 14 mil pessoas, revelam que certas modalidades de exercício podem ser ainda mais eficazes na redução dos sintomas.



"Apesar de apenas 40% dos brasileiros praticarem atividades físicas nos níveis recomendados pela OMS, a execução regular e intensa de exercícios pode ser eficaz tanto no tratamento quanto na prevenção da depressão, para além do uso de medicamentos", explica Ligia Costa, especialista em mindfulness e inteligência emocional da NAMU, plataforma de saúde e bem-estar.









Pensando em contribuir para uma vida mais equilibrada, a especialista listou as 4 modalidades de atividade física mais efetivas na redução dos sintomas da depressão.





1. Yoga







Entre todas as modalidades existentes, o Yoga é apontado como o mais efetivo no tratamento da depressão, pois promove uma conexão profunda entre mente e corpo. “Além de auxiliar no fortalecimento físico, o Yoga busca o equilíbrio emocional por meio de técnicas como meditação, respiração e asanas (posturas físicas)”, explica Ligia Costa.









2. Corrida e caminhada







A corrida e a caminhada são atividades aeróbicas que não apenas fortalecem o sistema cardiovascular, mas também são poderosas na liberação de endorfinas, os chamados hormônios do bem-estar. "O exercício físico auxilia na liberação de hormônios do bem-estar, proporcionando alívio do estresse e melhora no humor, ajudando no combate à depressão”, ressalta.





3. Exercícios aeróbicos





Os exercícios aeróbicos, quando realizados de forma intensa na rotina, têm um impacto significativo na saúde mental. Segundo o estudo "The BMJ", atividades como spinning, natação ou dança, que exigem maior esforço físico e podem ser combinados com música, têm efeitos ainda mais expressivos na redução dos sintomas depressivos.









4. Treino de força

Treinamentos de força, como musculação e pilates, não apenas exercitam os músculos, mas também contribuem para a melhora do humor e da autoestima, afetando diretamente a saúde mental. Entretanto, para sentir esses efeitos na rotina, a especialista destaca que é importante manter uma prática recorrente. “O exercício proporciona uma constante oportunidade de desenvolver resiliência, e a prática exige comprometimento e disposição para enfrentar desafios e recomeçar sempre que necessário".

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

