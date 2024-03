No dia 10 de março, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, uma data que nos convida a refletir sobre a importância da atividade física na nossa saúde e bem-estar. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, que acaba nos deixando menos ativos, é crucial conhecer os benefícios de adotar um estilo de vida mais ativo.



De acordo com a vice-presidente global de Desempenho Esportivo e Educação Física da Herbalife, Samantha Clayton, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para uma série de doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer. Além disso, pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. No entanto, os benefícios de uma vida ativa vão muito além da prevenção de doenças. Confira:



Melhora o bem-estar psicológico

Os exercícios físicos não apenas fortalecem o corpo, mas também têm um impacto positivo no bem-estar mental. “A prática regular de atividades físicas desencadeia a liberação de hormônios como serotonina e endorfina, conhecidos por promoverem sensações de felicidade e relaxamento”, comenta Clayton.

Um estudo publicado na Lancet Psychiatry revelou que pessoas que se exercitam regularmente têm menos dias ruins relacionados à saúde mental do que aquelas que não se exercitam. Segundo a análise, as maiores associações foram observadas com os esportes coletivos populares, ciclismo e atividades aeróbicas e de ginástica, bem como durações de 45 minutos e frequências de três a cinco vezes por semana.

Aumenta a longevidade

A adoção de uma rotina de exercícios está associada a uma vida mais longa e saudável, de acordo com pesquisadores da Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ao analisar dados de mortalidade de mais de 100.000 adultos registrados durante 30 anos de registros médicos, os estudiosos identificaram que a prática regular de exercícios moderados pode aumentar a expectativa de vida em até aproximadamente cinco anos. "Investir em um estilo de vida ativo é garantir um futuro mais longo, com energia e independência para realizar as atividades do dia a dia", coloca Clayton.



Estimula o cérebro

A atividade física também é capaz de aumentar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais. Análises da University of British Columbia mostraram que os exercícios aeróbicos regulares estão associados ao aumento do tamanho do hipocampo, região do cérebro relacionada à memória e ao aprendizado. “Portanto, a atividade física regular não só fortalece os músculos, mas também o cérebro, contribuindo para uma mente mais ágil e focada”, explica Clayton.



Faz bem para a saúde do coração

A American Heart Association reforça que a atividade física é vital para a saúde cardiovascular e recomenda exercícios regulares como uma maneira eficaz de prevenir doenças cardíacas e manter a saúde do órgão mais importante do ser humano.



Ajuda a fortalecer os ossos

Os exercícios de resistência, como a musculação e o treinamento com pesos, são essenciais para fortalecer os ossos e prevenir condições como a osteoporose, ao aumentar significativamente a densidade mineral óssea. Isso é o que mostra o estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research.



Contribui para o controle do peso

Estudo publicado pelo National Institutes of Health (NIH) mostra que a combinação de dieta equilibrada e exercícios físicos é mais eficaz na perda de peso do que apenas fazer dieta. "Os exercícios não apenas queimam calorias, mas também aceleram o metabolismo, tornando mais fácil manter um peso saudável a longo prazo", explica a especialista.



Melhora a qualidade do sono

Dormir bem é crucial para ter uma boa saúde física e mental. Portanto, se você está cm problemas para ter uma boa noite de sono, saiba que análises da National Sleep Foundation indicaram que 150 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana resultam em uma melhora de 65% na qualidade do sono. "O exercício regular pode ser a chave para ajudar você a ter um sono reparador."

Lembre-se de que não é necessário se tornar um atleta de elite para colher os benefícios da atividade física. O importante é encontrar algo que você goste e que se encaixe na sua vida. Seja consistente e faça do movimento uma parte natural do seu dia a dia.