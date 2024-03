Os sinais e sintomas do câncer colorretal são sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor abdominal em cólica, emagrecimento e anemia

O câncer colorretal (CCR) afeta aproximadamente um milhão de pessoas em todo o mundo, com incidências variando entre países. No Brasil, a incidência está em ascensão, tornando-se o terceiro câncer mais comum, depois do câncer de mama e próstata, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). E este mês é marcado pelo “Março Azul Marinho”, uma campanha dedicada a divulgar informações sobre a prevenção dessa doença.



De acordo com o coloproctologista Rodrigo Gomes da Silva, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e coordenador da equipe de Coloproctologia do Hospital Mater dei Contorno, em Belo Horizonte, os fatores de risco para o câncer de intestino são idade (quanto maior a idade, maior o risco), grau de desenvolvimento econômico da população, dieta rica em gordura animal, carne vermelha em excesso, carne processada (presunto, salame, salsicha e defumados), obesidade (índice de massa corporal acima de 30), tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, e algumas condições médicas, como a retocolite ulcerativa e histórico familiar.



“A história familiar merece atenção especial. O risco de um indivíduo apresentar o CCR ao longo da vida nos Estados Unidos e na Europa varia de cinco a oito por cento. No Brasil, provavelmente estamos próximo disso. Se há história familiar positiva, ou seja, um parente de primeiro grau que apresentou o câncer colorretal, o risco desse indivíduo é de 15% a 30%, dependendo de alguns fatores. Além disso, há síndromes genéticas que aumentam esse risco para 70% a 100%”, alerta o especialista.



Sintomas e exames

Os sinais e sintomas do câncer colorretal são sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor abdominal em cólica, emagrecimento e anemia. As pessoas com esses sintomas devem procurar um especialista para realizar a avaliação completa do intestino grosso. Geralmente, o exame indicado é a colonoscopia.“Todo paciente com sangue nas fezes deve procurar um coloproctologista para avaliação local. Creditar o sangramento às hemorroidas, sem examinar, é inadequado”, diz o especialista.



Em relação aos exames oferecidos pela medicina na melhor prática médica atual são dois: teste de sangue oculto nas fezes e colonoscopia. O primeiro reduz a mortalidade pelo CCR em 33% e o segundo entre 60% a 90%. São os mais utilizados na prática. O teste de sangue oculto nas fezes é barato, não invasivo e fácil aceitação”, esclarece.



Na colonoscopia, a detecção de um pólipo pode evitar que aquele pólipo sofra uma degeneração para o câncer, visto que o pólipo é uma lesão pré-maligna. Conforme explica o coloproctologista, a colonoscopia permite diagnosticar tumores iniciais, com maior potencial de cura. A aceitação do exame varia entre os países: na Europa é de cerca de 30%; nos Estados Unidos, no estado de Nova York, 80% das pessoas já fizeram algum método para rastreamento do CCR, com a colonoscopia sendo o principal exame. “No Brasil, os médicos percebem que a aceitação é muito alta, devendo ser até maior que nos EUA”, diz.



Cirurgia robótica

Segundo Rodrigo, o uso da platoforma robótica é interessante porque, além das vantagens técnicas para o cirurgião, facilitando a dissecção cirúrgica, há dados que mostram, por exemplo, em comparação com a cirurgia laparoscópica (procedimento em que há uma incisão no abdômen por onde uma mini câmera passa), redução na taxa de conversão para cirurgia aberta, diminuição de mais de 50% na taxa de fístula (conexão anormal entre órgãos ou vasos sanguíneos), melhores resultados de função sexual e urinárias após as cirurgias nessa região.



Incidência em jovens

Outro dado que merece atenção, segundo Rodrigo, que é professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, é o número relativamente maior de jovens com este tipo de câncer. “A taxa de câncer de reto abaixo de 50 anos era, historicamente de 5% de todos os pacientes com câncer. Ou seja, ele ocorria em 95% das vezes em pacientes acima de 50 anos. Porém, a estimativa, nos Estados Unidos, para 2030 é que 33% de todos os pacientes com câncer de reto estejam abaixo de 50 anos. Isso é um alerta para todos nós”, acrescenta.



O aumento deste tipo de câncer em pessoas mais jovens ainda não está claro para a comunidade médica e científica. Segundo explica o coloproctologista, os fatores de risco respondem em parte a questão. “A obesidade iniciada na infância resulta em uma pessoa jovem de 45 anos com as consequências metabólicas da obesidade e fatores de risco associados por um período de 40 anos. O mesmo vale para a dieta inadequada, o uso do cigarro, entres os outros fatores de risco. Mas os pesquisadores estão procurando respostas nos agrotóxicos, na poluição do ar e nos conservantes de alimentos industrializados, ou seja, além da alimentação, há a questão ambiental que está interferindo na nossa qualidade de saúde”, esclarece.

Há variação na incidência entre diferentes regiões do Brasil, que se explica por fatores econômicos: este tipo de câncer é mais comum em populações economicamente mais desenvolvidas, o que tem associação com hábitos de vida.



“No Nordeste do Brasil, por exemplo, é o quarto câncer mais comum no homem e também na mulher. Por outro lado, no Sudeste, é o segundo mais comum, correspondendo a 11% de todos os cânceres”, diz. A prevenção do câncer colorretal deve ser buscada com mudanças com hábito de vida e prevenção com exames médicos. “Em relação aos hábitos de vida, comer menos carne vermelha já ajuda. Fazer atividade física regularmente reduz o risco de câncer em 25%. Dieta rica em fibras, evitar obesidade, não fumar e evitar alcoolismo diminuem o risco de desenvolver o câncer colorretal”, sugere Rodrigo.