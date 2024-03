A depressão e o declínio cognitivo são problemas que podem surgir sem que as pessoas se deem conta do que está ocorrendo. Não se trata, necessariamente, de negligência, pois a maioria das famílias se preocupa profundamente com seus entes queridos. Porém, existem sinais de que pessoas idosas precisam de ajuda, sendo preciso estar atento para reconhecê-los.



Muitas vezes, as famílias acabam não notando os indicadores por falta de compreensão. Em alguns casos, isso ocorre pela recusa em aceitar que esse tipo de doença pode ocorrer com um integrante da família.

Entre os sinais de que pessoas idosas precisam de ajuda estão o acúmulo de louça suja e roupas empilhadas, assim como alimentos e medicamentos vencidos. Além disso, os amassados no carro, contas atrasadas e remédios ignorados também podem ser indicadores.



Segundo Antonio Leitão, gerente do Instituto de Longevidade MAG, é comum que idosos independentes e autônomos tentem contornar os primeiros indicativos de declínio, evitando sentir-se vulneráveis ou dependentes de filhos e parentes.

“Às vezes, ajustes simples podem fazer toda a diferença. Por exemplo, ter alguém para ajudar com as tarefas diárias por algumas horas pode ajudar. A abordagem mais eficaz é reconhecer e aceitar os sinais para poder enfrentá-los”, destaca Antonio Leitão.



Veja 5 sinais de que pessoas idosas precisam de ajuda



1. Falta de comunicação

Perder o interesse em socializar, seja pessoalmente ou on-line, pode ser um sinal preocupante. Além disso, quando a pessoa idosa passa a se repetir com frequência, tem dificuldade em encontrar as palavras corretas para se expressar ou se esquece do que ia dizer no meio da frase, pode indicar problemas cognitivos ou de saúde mental.



2. Mudança de humor

As oscilações de humor repentinas também são sinais de atenção. Se houver alterações significativas no comportamento, como confusão mental persistente ou sentimentos de tristeza e melancolia, é importante investigar a causa por trás dessas mudanças.



3. Aparência

É preciso observar se as roupas estão sujas, amarrotadas ou se os cabelos estão oleosos. A aparência pode sugerir negligência pessoal ou dificuldades de autocuidado por parte do idoso. Além disso, ganho ou perda significativa de peso corporal merecem atenção. Isso pode ser um sintoma de problemas de saúde física ou mental.



Contusões, hematomas ou histórico de quedas também precisam ser investigados. Isso pode ser reflexo de dificuldades de mobilidade ou equilíbrio, e até acarretar situações de risco para a segurança do idoso em casa.



4. Dificuldade de concentração

Se a pessoa idosa parece alheia, desatenta ou excessivamente agitada, pode ser o indício de problemas de saúde mental, cognitiva ou emocional. Dificuldades em manter uma conversa, como falta de concentração ou capacidade reduzida de se expressar, também são pontos que devem ser observados.



Por fim, caso haja dificuldades auditivas evidentes, como pedir repetição de informações com frequência, é importante considerar um possível caso de surdez progressiva.



5. Perda de memória

Existe dificuldade em lembrar os nomes dos familiares e amigos? Esquecer eventos importantes é frequente? Esses fatos são característicos de um início da demência ou outras vulnerabilidades relacionadas à idade. Esses lapsos de memória devem ser levados a sério.