Pesquisadores da Universidade de Limerick, na Irlanda, estudam o corpo do irlandês Richard Morgan, de 93 anos, porque o idoso, que começou a ser exercitar aos 70 anos, tem um motor aeróbico parecido com o de uma pessoa de 30 anos. Ele tem o corpo composto por 80% de músculos e apenas 15% de gordura. Richard já venceu quatro campeonatos mundiais de remo e treina 40 minutos diariamente.

Os pesquisadores monitoraram as atividades cardíaca, pulmonar e muscular de Richard enquanto ele remava. Segundo estudo publicado na revista Journal of Applied Physiology, o pulso atingiu 153 batimentos por minutos — frequência cardíaca superior à esperada para a idade do idoso. O número indica que ele tem um coração muito forte.

"Este é um achado notável numa pessoa de 92 anos e pode servir para realçar a plasticidade da capacidade funcional cardiopulmonar e respiratória, mesmo em pessoas de idade avançada, quando apoiada por estímulo de exercício suficiente", ressalta a pesquisa.

Richard iniciou a carreira como padeiro, e depois trabalhou como operador químico na Irlanda e no Japão. Atualmente, ele reside na Irlanda com a família. "Estudos notáveis até o momento demonstraram que o atleta master possui atributos fisiológicos superiores aos de indivíduos sedentários de mesma idade", observa os pesquiadores.

A pesquisa pode ser acessada na íntegra neste link.