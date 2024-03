Os procedimentos de lifting, de modo geral, tornaram-se cada vez mais comuns com o passar dos anos, inclusive entre celebridades que buscam manter uma aparência jovem e fresca. Personalidades como Jennifer Aniston, Nicole Kidman e George Clooney são conhecidas por terem optado por diferentes formas de lifting facial para preservar sua juventude diante das câmeras. Apesar da popularidade do procedimento convencional, alternativas que não envolvem cirurgia ganharam destaque nos últimos anos.

O lifting não cirúrgico é um procedimento estético facial que tem como objetivo tracionar a pele e elevá-la, fazendo com que o rosto ganhe um aspecto mais jovial. O procedimento é feito sem cortes ou anestesia geral, e não necessita de internação hospitalar. O lifting pode ser feito em diferentes regiões do rosto, como nas têmporas, testa, queixo, nariz, lábios, entre outros, e utiliza diferentes técnicas, como aplicação de toxina botulínica, preenchimento facial e bioestimuladores de colágeno

Ao considerar o lifting não cirúrgico, é importante avaliar seus prós e contras. Entre os benefícios, destacam-se a recuperação mais rápida, menor tempo de inatividade, menor risco de complicações e resultados mais naturais. No entanto, é fundamental estar ciente de que os resultados podem ser mais sutis em comparação com a cirurgia tradicional, e podem exigir manutenção ao longo do tempo para preservar os efeitos. Confira os pontos positivos e negativos do procedimento:

Prós

Procedimento minimamente invasivo, sem cortes ou anestesia geral

Resultados imediatos e perceptíveis logo após a primeira aplicação

Pode ser feito em diferentes regiões do rosto

Tecnologia de ponta capaz de atingir pontos estratégicos da derme

Contras

Resultados estéticos mais modestos quando comparado ao lifting cirúrgico convencional

Possíveis efeitos adversos, como inchaço, vermelhidão, hematomas e dor

Não é indicado para pacientes com flacidez facial muito avançada

Segundo Rodrigo Cesar, dentista especializado em harmonização orofacial, os procedimentos não cirúrgicos são ótima opções para quem busca uma estética natural. “O lifting não cirúrgico engloba uma variedade de técnicas e procedimentos que visam rejuvenescer a face sem a necessidade de intervenções invasivas. Protocolos como o "lift contour" tem se destacado como uma opção popular, juntamente com o lifting temporal não cirúrgico combinado com preenchimento de ácido hialurônico e toxina botulínica”, destaca.

O "lift countour" é um conceito que ganhou espaço nos últimos anos, combinando procedimentos estéticos para promover o rejuvenescimento facial, com foco especial no redesenho do olhar, redefinição dos ângulos faciais e reestruturação da pele da face, papada e pescoço. Este procedimento visa aprimorar os contornos faciais, especialmente a maçã do rosto, ângulos das mandíbulas e o queixo, enquanto também se concentra no lifting das sobrancelhas.

Ao considerar o lifting não cirúrgico, é importante avaliar seus prós e contras, explica o cirurgião dentista Rodrigo Cesar Arquivo Pessoal



Rodrigo enxerga a nova tendência com bons olhos. "Os avanços nos procedimentos de lifting não cirúrgico representam uma opção empolgante para quem busca rejuvenescimento facial. O 'lift contour' e as técnicas combinadas oferecem resultados impressionantes, com menos riscos e uma abordagem mais natural. É fundamental que os pacientes busquem profissionais qualificados e experientes para garantir a segurança e a eficácia desses procedimentos."