Em 2024, alcançando sua 20ª edição, a Expo Enaf acontece entre os dias 21 e 24 março e tem o espaço Center Minas Expo, no bairro Dom Joaquim, como seu cenário. As inscrições para participação já estão disponíveis para todo o público. Criado pelo empresário e profissional de educação física, Sebastião Paulino, a programação do evento conta tanto os profissionais que atuam com produtos e serviços fitness, quanto atletas e até mesmo entusiastas da boa prática esportiva. Cerca de cinco mil pessoas são aguardadas em cada um dos quatro dias do evento.

“A exemplo do que viemos apresentando, estamos preparando uma estrutura de ponta para pode acolher com bastante conforto e dinamismo a todas pessoas que desejarem nos visitar em Belo Horizonte. Sabemos e estudamos a familiaridade do mineiro com o tema fitness e chegamos a um projeto que oferecerá conhecimento prático e técnico, além de oportunidades de networking e contato direto com as principais marcas que reforçam esse mercado”, convida Paulino.

Na grade de afazeres, o participante poderá se inscrever nos cursos e workshops de temas diversificados que tratam desde a gestão de um negócio a até mesmo disciplinas como nutrição e musculação, além de diferentes práticas esportivas como natação e workout. Para melhor acomodação, os alunos inscritos serão distribuídos em três salas: Kikos, TNT e Manejo, além de um espaço com piscina.

Enriquecendo a programação, a Expo Enaf confirmou a presença de especialistas em cada uma das áreas, influenciadores e estrategistas de mercado. Alguns dos nomes são Felipe Titto, artista e empresário que se rendeu ao mundo fitness, Fernando Maradona, fisiculturista profissional e instrutor de fisiculturismo, Thiago Somera, diretor de infraestrutura e Supply Chain da rede de academias Smart Fit, Vivi Winkler, atleta de fisiculturismo, Fabrício Pacholok, treinador em musculação, e Bruno Moraes, ex-jogador de futebol que optou por seguir carreira como fisiculturista.

Diariamente, paralelo a agenda de palestras, acontece também a feira de expositores. Integralmente voltada a produtos, serviços e demais finalidades esportivas, essa é uma oportunidade para geração de negócios através de um contato direto com mais de 50 marcas. Neste espaço também ocorre um palco com convidados especiais abordando temas sobre saúde, fitness, gestão, hipertrofia, marketing, finanças e outros assuntos do gênero.

Ao longo da Expo Enaf também ocorre o BH Open Fisiculturismo & Fitness. Trata-se de um campeonato fisiculturismo que promete celebrar a dedicação, disciplina e paixão pelo mundo da musculação. As inscrições para se tornar um atleta estão abertas e podem ser feitas pelo site do Enaf. São duas modalidades; Overall e Coach Overall; e os vencedores de cada uma delas faturam um prêmio de dois mil reais. Os cinco primeiros colocados serão contemplados com troféu e medalhas.

Leia também: Lesões esportivas: prevenção, tratamento e longevidade na carreira



Outro concurso que abrilhanta o evento é o Miss Fitness Minas Gerais. Como o próprio nome insinua, a iniciativa procura encontrar a mulher mais bela das academias brasileiras. Participantes de todo Brasil podem se inscrever. As matrículas estão disponíveis no site.

“Essa soma de experiências e sabedoria enriquece muito a cultura esportiva. Incorporando tudo isso num só lugar, conseguimos fomentar essa pauta e catalisamos os benefícios que ela traz detrás de sua aplicação na vida real. É muito importante para quem quer crescer tanto no mercado quanto como atleta, e até mesmo para quem quer somente se inteirar do assunto”, crava Paulino.

Para ter acesso, é indispensável inscrição no site oficial. O valor da inscrição simples parte de R$ 30 e concede acesso à feira, ao concurso e as palestras do palco da feira. Já para acompanhar os cursos e workshops é necessário matrícula no segmento específico. Os valores partem de R$ 179 por cada modalidade individual.

Serviço

Expo Enaf BH - Congresso e Feira Fitness

Quando: 21 a 23 de março, entre 13h e 20h, e 24 de março, entre 12 e 20h

Onde: Center Minas Expo

Endereço: Pastor Anselmo Silvestre, 1495 - 4º Andar - Dom Joaquim, Belo Horizonte

Inscrições em: https://www.portalenaf.com.br/bh2024

Valores: participação simples a partir de R$ 30, cursos a partir de R$ 179