Lesões esportivas são ocorrências comuns que afetam atletas de todos os níveis, desde amadores até profissionais de alto rendimento. A constante exigência física e os movimentos repetitivos frequentemente levam a sobrecarga e lesões crônicas. Segundo o fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto RV, Caio Marengoni, essas lesões não apenas impactam a carreira esportiva, mas também afetam a qualidade de vida dos praticantes.



“Essas lesões podem afetar diferentes partes do corpo, incluindo músculos, tendões, ligamentos e ossos, desde entorses e distensões musculares até lesões mais graves como rupturas ligamentares, fraturas e traumas articulares, associados constantemente à prática esportiva”, resume.



Neymar, por exemplo, ao longo de sua carreira, enfrentou diversos contratempos físicos, resultando em um afastamento dos gramados que acumulou o equivalente a pelo menos três anos de sua trajetória. Atualmente, diante de sua mais recente contusão, estima-se que o tempo mínimo de recuperação necessário possa prolongar seu afastamento para aproximadamente 1.087 dias.



Essas lesões não são exclusivas de Neymar. Vários ícones do esporte, como Cristiano Ronaldo, enfrentaram lesões musculares, especialmente nas coxas e nos tornozelos, e o tenista brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, também enfrentou desafios semelhantes. No caso de Neymar, lesões no tornozelo, metatarso e, mais recentemente, no joelho, têm impactado não apenas seu desempenho, mas também sua presença consistente nos campos.



Segundo Marengoni, o tratamento adequado pode prevenir o término precoce de carreiras devido a lesões e sobrecargas físicas. "Os avanços na fisioterapia oferecem recursos para os atletas mitigarem lesões, promoverem a recuperação e manterem um desempenho consistente, permitindo o retorno às atividades normais," destaca.



Mas é possível prevenir lesões?

O fisioterapeuta explica que, para evitar lesões, é essencial seguir práticas adequadas, incluindo um aquecimento completo antes do exercício, fortalecimento muscular regular, prática correta da técnica esportiva, descanso adequado e progressão gradual nos treinos.



Além disso, Marengoni orienta equipamento de proteção e vestuário apropriados, atenção reforçada aos sinais do corpo e orientação profissional para garantir um treinamento equilibrado.



“Os atletas também devem manter uma abordagem holística para prevenir lesões. Isso envolve cuidar do corpo, como a alimentação e hidratação adequadas, evitar o excesso de treinamento, estar atento a sinais de fadiga ou lesão e procurar ajuda de profissionais de saúde quando necessário”, explica.



Para ele, respeitar os limites individuais, ouvir o corpo e buscar orientação especializada são passos importantes para garantir um treinamento seguro e eficaz, mantendo a saúde e o desempenho esportivo em alta.

Como tratar: benefícios da fisioterapia na recuperação de lesões

Caio ressalta a importância da fisioterapia não apenas na recuperação de lesões e cirurgias, mas também na prevenção de novas lesões. É um elemento fundamental na busca pela longevidade.

"Na reabilitação de lesões decorrentes do esporte, a fisioterapia desempenha um papel importante. Através de programas e técnicas especializadas, os fisioterapeutas não somente reduzem o tempo de recuperação, mas também gerenciam a dor, possibilitando que os atletas visualizem o retorno às atividades", explica. “Mas sempre por meio de abordagens personalizadas, levando em conta as necessidades únicas de cada atleta, e proporcionando um tratamento individualizado para maximizar a eficácia na recuperação”, complementa.