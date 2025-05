Mulher passa mal e bate em carros em avenida de BH

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Uma mulher, de idade não identificada, passou mal ao volante e colidiu com outros quatro carros na Avenida do Contorno, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (27).

A reportagem do Estado de Minas flagrou o local logo depois de o acidente acontecer, próximo ao canteiro da avenida, na altura da Rua Juiz da Costa Val. Alguns dos veículos tiveram o vidro das janelas quebrados.

Três carros estavam estacionados e um estava em frente ao veículo que bateu na árvore. O carro em que a mulher passou mal teve os airbags acionados.

Mulher passou mal ao volante e bateu em quatro veículos, sendo que três estavam estacionados Edésio Ferreira/EM/DA Press
Veículo que a motorista conduzia teve os airbags acionados Edésio Ferreira/EM/DA Press

Segundo informações preliminares, a motorista que passou mal foi retirada do local logo depois da batida. Os envolvidos no acidente não souberam informar a dinâmica da batida e, segundo o Corpo de Bombeiros, dispensaram atendimento. A BHTrans não havia sido acionada até a publicação da reportagem.

