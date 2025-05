Frio vai prevalecer em BH? Veja a previsão do tempo para esta terça (27/5)

Belo Horizonte tem registrado manhãs frias nos últimos dias. Na madrugada desta terça-feira (27), os termômetros marcaram 15,3°C na capital, mas ao longo do dia a temperatura pode chegar aos 26°C.

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado nesta terça. Já a umidade relativa do fica em torno de 40% à tarde.

Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi registrada na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 3h. No mesmo local e horário, a sensação térmica foi de 5,4°C. Embora o dia tenha amanhecido com friozinho, a temperatura não entra na lista das dez mais baixas do ano.

Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 16,6°C, às 6h15. Na estação Pampulha, a mínima foi de 16,8°C, às 0h, com sensação térmica de 18,6°C.

O outono já diminuiu as temperaturas em boa parte do país, mas uma frente fria promete baixar ainda mais os termômetros entre os dias 29 e 30. Isso porque, segundo o instituto de meteorologia Climatempo, uma grande massa de ar frio de origem polar entra na América do Sul, com potencial para avançar no território brasileiro. Em Minas Gerais, a condição climática chega com baixa intensidade, mas promete aumentar a nebulosidade em algumas regiões do estado.

De acordo com o meteorologista Ruibran do Reis, essa massa de ar polar é comum e deve atingir mais o Sul do Brasil. As temperaturas devem ficar mais baixas em Minas, principalmente no Sul do estado, com previsão de madrugadas frias, podendo registrar até 7ºC.

“Em Minas Gerais as temperaturas devem ficar baixas a partir de sábado (31), mas no Sul de Minas, o que é comum nessa época do ano. Não devemos esperar aí tanta influência dessa massa de ar polar. O que vamos ter é mais um aumento da nebulosidade, principalmente na quinta, sexta e no sábado, no Sul de Minas e na Zona da Mata mineira”, explica Ruibran.

Segundo o especialista, há previsão de chuvisco em algumas cidades da Zona da Mata. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte haverá aumento de nebulosidade no final de semana, com sol entre nuvens, mas sem queda nas temperaturas. Já nas regiões do Triângulo, Norte e Noroeste, o tempo ficará ensolarado todos os dias desta semana. A pequena queda de temperatura ocorre devido ao aumento de nebulosidade, com pouca influência da massa de ar polar.