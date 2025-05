Casa pega fogo e é interditada pela Defesa Civil na Grande BH

Uma casa pegou fogo e precisou ser interditada pela Defesa Civil no Bairro Donato, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (26/5). O imóvel fica próximo à sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu à ocorrência por volta das 21h. As chamas altas causaram a queda do teto da casa.

Segundo a corporação, o incêndio foi combatido com 1,5 mil litros de água. Depois do rescaldo, os militares também fizeram a ventilação forçada do local para dissipar os gases da combustão.

Ainda conforme os bombeiros, ninguém se feriu.

Uma equipe da Defesa Civil municipal também atendeu à ocorrência e a casa foi interditada. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.