Homem embriagado coloca fogo na própria casa e acaba preso

Um homem de 56 anos foi preso ao colocar fogo em sua própria casa, no Bairro Elizabeth, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (26/5). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PMMG) e será investigado pela Polícia Civil (PCMG)

Segundo a PM, a companheira do homem, de 48, contou que ele começou a ingerir bebida alcoólica no domingo (25) por volta das 15h. Com medo de que ele chegasse em casa alterado, ela decidiu dormir na casa do filho, que fica em frente à residência do casal.

Por volta das 3h da manhã, o suspeito chegou embriagado e colocou fogo na casa. Ele fugiu em seguida. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado na madrugada desta segunda, por volta das 4h20, e controlou as chamas.



Enquanto a PM ainda atendia a ocorrência, às 6h da manhã, o homem voltou ao local e foi preso. Ele não quis falar sobre o que aconteceu e foi levado para a delegacia. Ainda não há informações se ele tem passagens pela polícia.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura da residência. A reportagem tentou contato com o órgão para saber mais detalhes sobre os danos na casa e aguarda retorno. A perícia da PCMG também esteve no local.



