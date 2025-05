BH: homem e adolescente são detidos por render e roubar motociclista

Um homem de 24 anos foi preso e um adolescente de 16, apreendido, suspeitos de assaltar um motociclista e levar a moto e o celular dele. A vítima, de 28 anos, foi ameaçada de morte caso não entregasse os itens. O crime aconteceu no bairro Lindeia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desse domingo (25/5).

Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista trafegava pela Avenida Flor de Seda quando foi abordado por três suspeitos em um Volkswagen Polo. Um deles desceu do carro enquanto outro apontou uma arma para o motociclista e ordenou que ele entregasse a moto e o celular.

A Polícia Militar foi acionada depois que a vítima conseguiu rastrear o telefone que estava na Região Centro-Sul da capital. Os militares montaram um cerco na área apontoada pelo rastreador e localizaram um carro com as mesmas características na Avenida Arthur Bernardes, no Bairro Serra.

No veículo, dois suspeitos foram abordados e reconhecidos pela vítima. Segundo ela, o terceiro envolvido, responsável por fazer a ameaça com a pistola, fugiu em direção a Contagem e não foi localizado.

Conforme os registros, os dois suspeitos confessaram o crime e indicaram onde o revólver havia sido escondida. A arma, identificada como um simulacro de arma de fogo, estava no Bairro Santa Lúcia e foi apreendida. A motocicleta também foi recuperada pelos policiais na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o sargento Assis, responsável pela ocorrência, os dois suspeitos têm passagens por tráfico de drogas.

A moto recuperada e o carro usado no assalto foram levados para o pátio credenciado do Detran. O celular teve o serviço de rastreamento desligado e não foi localizado. Até o encerramento da ocorrência, o terceiro suspeito ainda não havia sido encontrado.