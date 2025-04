Motorista de aplicativo é rendido e tem carro roubado na Grande BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motorista de aplicativo, de 52 anos, foi rendido e teve o carro roubado na noite dessa terça-feira (15/4) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que encerrou uma corrida e foi abordado por dois suspeitos no bairro Santa Matilde. Um suspeito entrou no banco da frente e o outro ficou no banco de trás.

O homem que se sentou ao lado do motorista estava com a mão na cintura, anunciou o roubo e mandou o motorista dirigir até o bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, onde a vítima foi deixada. A dupla fugiu com o carro Toyota Etios da vítima.

Horas depois, o veículo foi localizado dentro do Aglomerado Granja Werneck, na Região Norte da capital. Como não foi possível entrar com o reboque na rua onde o carro estava, a polícia levou o veículo até o batalhão da PM e, depois, para um pátio do Detran.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista não ficou ferido e acompanhou a localização do veículo. Ninguém foi preso.