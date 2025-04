Motorista morre em tombamento de caminhão carregado com batatas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motorista, de 23 anos de idade, morreu em um tombamento de caminhão na madrugada desta quarta-feira (16/4), na MGC-135. O acidente ocorreu na altura do povoado de Engenheiro Dolabela, distrito de Bocaiuva, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão transportava sacos de batata e seguia na rodovia estadual no sentido BH quando o motorista perdeu o controle da direção ao passar pelo trevo de Engenheiro Dolabela e tombou no canteiro central.

O corpo do motorista ficou preso às ferragens e foi retirado pela equipe dos bombeiros. Depois do trabalho da perícia, o corpo foi repassado para uma funerária.

As equipes da Concessionária ECO-135 permaneceram no local do acidente para retirar a carga e destombar o caminhão.

Não houve necessidade de fechamento da rodovia.



