Quatro são indiciados por execução a tiros de empresário no interior de MG

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (15/4) que concluiu o inquérito sobre o homicídio de um empresário do ramo de eventos, de 36 anos, ocorrido em maio de 2019, em Recreio, na Zona da Mata mineira. Quatro pessoas foram indiciadas. As investigações se estenderam a outras cidades de Minas Gerais e ao estado do Rio de Janeiro. A motivação do crime não foi esclarecida.

Uma mulher de 35 anos, casada com o sócio da vítima, foi apontada como mandante. O irmão dela teria contratado o executor, enquanto o quarto investigado conduziu a motocicleta usada para interceptar o empresário e, depois, recebeu um pagamento.

Os três homens indiciados têm 34, 37 e 37 anos. Todos, incluindo a mulher, respondem por homicídio duplamente qualificado mediante pagamento e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O procedimento foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. Os envolvidos respondem ao processo em liberdade.

O crime

O empresário foi surpreendido por disparos de arma de fogo dentro do carro, em frente à garagem de sua residência, no Bairro Machados. A esposa, ao ouvir os tiros, saiu até a porta, assumiu a direção do carro e levou o marido ao hospital. A vítima morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

