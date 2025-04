MG: marimbondos-chapéu ocupam retrovisor e são retirados pelos bombeiros

Na noite dessa segunda-feira (14/4), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu a um chamado inusitado: uma médica acionou a corporação ao perceber que um enxame de marimbondos-chapéu havia se aglomerado no retrovisor do carro dela. O caso ocorreu em Araguari, no Triângulo Mineiro.

A proprietária teria estacionado o veículo no período da manhã e, ao retornar, foi surpreendida pela presença dos insetos. Militares da 2ª Companhia de Bombeiros de Araguari compareceram ao local e, utilizando técnicas especializadas e equipamentos de proteção, conseguiram exterminar o enxame.

De acordo com o CBMMG, a ação foi necessária porque os marimbondos representavam risco iminente à segurança da proprietária do veículo e aos pedestres que transitavam pelo local. Isso porque a picada do marimbondo-chapéu pode causar reações alérgicas graves, incluindo choque anafilático em pessoas sensíveis, além de ser extremamente dolorosa.

O marimbondo-chapéu é uma espécie de vespa: o nome é decorrente dos ninhos desses animais, cujo formato lembra o de um chapéu. Tais insetos são mais ativos durante o período noturno e costumam atacar em grupo quando se sentem ameaçados.