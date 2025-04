Suspeito de roubos em fazendas é morto em ação policial em Minas

Procurado por roubos em fazendas, um homem foi morto em confronto com a polícia na zona rural de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, nessa segunda-feira (14/3). Com ele foi encontrada uma arma longa, além de munições.

A morte aconteceu durante operação das polícias Militar e Civil para cumprir um mandado de prisão contra o suspeito. Os policiais cercaram a fazenda onde o homem residia e tentaram contato na porta da casa. Sem reposta, eles arrombaram a entrada.

Dentro da residência, o suspeito teria surpreendido as equipes apontando uma espingarda longa para os policiais. Para conter a ameaça e evitar uma possível agressão, os policiais efetuaram disparos, atingindo o suspeito, que morreu no local.

Após o confronto, foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e 14 munições.

