Motociclista bate em caminhão durante fuga da Guarda Municipal, em BH

Um motociclista e um garupa colidiram com um caminhão enquanto fugiam de guardas municipais na tarde desta terça-feira (15/4), na Avenida Cristiano Machado, na Região Norte de Belo Horizonte. Ambos foram detidos e levados para o hospital com lesões pelo corpo. O acidente foi no sentido bairro, próximo à estação de metrô Waldomiro Lobo.





A Guarda Civil Municipal informou que o motociclista foi abordado, pois a moto estava com a placa levantada e sem os retrovisores, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os agentes municipais deram ordem de parada, mas o piloto não obedeceu e fugiu. Segundo a corporação, o motociclista cometeu várias infrações de trânsito antes de colidir com um caminhão.



Devido ao acidente, o trânsito na via precisou ser parcialmente interditado no sentido bairro para atendimento aos acidentados e perícia, o que provocou lentidão nas proximidades. No momento da publicação desta matéria, o fluxo seguia normalmente.