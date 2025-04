Empresário com atuação no futebol é morto a tiros em haras de Esmeraldas

O corpo do empresário Marcelo Antônio da Conceição, de 43 anos, foi encontrado com marcas de tiros em um haras no município de Esmeraldas, na Grande BH, nessa terça-feira (8/4). Ele era sócio do local onde foi encontrado pelo caseiro da propriedade durante a manhã, segundo o boletim de ocorrência.

Aos policiais, o funcionário relatou que procurava Marcelo para pedir orientações sobre as tarefas do dia quando viu o corpo no sofá, com marcas de sangue.

O caseiro contou que não soube o que fazer e chamou a esposa e outro funcionário para ver o corpo. O caseiro e o funcionário confirmaram que Marcelo estava morto e pediram a um conhecido que acionasse a polícia. A esposa e o funcionário apresentaram a mesma versão.

No local, a Polícia Militar (PM) encontrou a porta da casa arrombada e várias cápsulas de arma de fogo deflagradas pelo chão, além do corpo com várias perfurações e em rigidez cadavérica.

Conforme a perícia, Marcelo foi atingido em ambos os braços, no joelho esquerdo, no tórax e no rosto. Foram encontradas dez cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros e um fragmento de projétil próximo de onde o empresário estava. O corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para exames. O velório ocorreu nessa quarta-feira (9/4), no Cemitério da Saudade, na Região Leste da capital.

Além de ser um dos sócios do haras, Marcelo Antônio da Conceição também foi ex-captador de jogadores de base no futebol. Ele participou da captação de Savinho para o Clube Atlético Mineiro. Atualmente o jogador integra a Seleção Brasileira de Futebol e joga pelo time inglês Manchester City.

Casa intacta

A Polícia Militar informou que não havia indícios de que a casa onde ocorreu o crime teria sido assaltada. Segundo a PM, o caseiro não notou nenhum material em falta e o veículo de Marcelo estava trancado do lado de fora. Aos militares, o homem também contou que chegou na fazenda na noite de segunda-feira (7) juntamente da esposa e do patrão, depois que foram fazer compras.

Segundo ele, Marcelo acendeu todas as luzes da propriedade, levou o casal à casa deles e voltou para a casa principal. Ele não notou nenhuma presença ou barulhos estranhos.

Conforme registros, o caseiro informou que mora na propriedade há cerca de um mês, mas prestou serviços a Marcelo por muitos anos. Ele contou que não sabe de desafetos do patrão, mas, quatro semanas atrás, viu três suspeitos na propriedade e informou Marcelo. O patrão foi à fazenda, mas os dois não encontraram ninguém.

Ainda segundo o caseiro, um dia antes do crime, um ex-funcionário visitou o patrão no haras para uma negociação de gado. Conforme o B.O., o caseiro ouviu que o homem retornaria à propriedade para pagar uma certa quantia a Marcelo. A Patrulha de Prevenção de Homicídio encontrou o ex-funcionário e ele informou que não devia nada a Marcelo e que os dois já estavam resolvidos sobre as transações.

Inadimplência

O caseiro informou aos policiais que a propriedade de Marcelo estava em disputa judicial, uma vez que o antigo dono havia falecido e o patrão passou a cuidar da fazenda. Outras testemunhas que preferiram não se identificar relataram que a disputa judicial envolve herança.

Conforme o boletim de ocorrência, moradores da região informaram que Marcelo retia documentos de funcionários e costumava ser inadimplente em relação aos pagamentos. O empresário também estava envolvido em casos de estelionato e ameaças de morte por casos extraconjugais, segundo as mesmas testemunhas. As acusações serão investigadas pela Polícia Civil.

O telefone de Marcelo foi recolhido e levado à delegacia para as investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

