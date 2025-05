Pirula está estável após AVC; amigos compartilham vaquinha

O cientista e youtuber Pirulla está internado na UTI após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) dentro de casa no último domingo (25/5). Aos 43 anos, o biólogo e zoólogo Paulo Miranda Nascimento, o Pirulla, ficou conhecido por vídeos de divulgação científica no YouTube. A notícia foi confirmada pelo perfil oficial do podcast Os três elementos, em que o criador de conteúdo apresenta ao lado de Carlos Ruas, Emilio Garcia e Mila Massuda.

Segundo a equipe, o estado de saúde do apresentador é estável, mas não há previsão de alta. Para ajudar no tratamento e a manter os canais durante o período em que o youtuber deve ficar afastado, divulgadores científicos criaram uma vaquinha on-line.

Em vídeo no YouTube, os membros do podcast explicaram que Pirulla foi prontamente atendido após o episódio, o que ajudou a evitar que o quadro se agravasse. "No dia de hoje, não é possível dizer como está a cognição do nosso amigo", declarou Carlos Ruas.

Os integrantes apontam ainda que esperaram alguns dias antes de fazer um comunicado para conversar com a família do cientista e prestar apoio na recuperação. Além da vaquinha, a equipe do canal organiza um financiamento mensal que ainda deve ser divulgado. "O Pirulla tem contas, ajuda os pais, tem funcionários que são pais de família, então tem todo um sistema financeiro que vai colapsar", relatam.

O canal Ciência sem fim também publicou vídeo em que pede ajuda ao youtuber. "Vamos juntos retribuir um pouco de tudo o que ele já compartilhou com a gente", diz a postagem.

As informações estão disponíveis no site pirulla.com.br.

O comunicado pede ainda que o público não “evite especulações e respeite o tempo de recuperação e a privacidade do Pirulla e de seus familiares”.

