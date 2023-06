Aneurisma cerebral ou AVC? Conheça as diferenças

683

O aneurisma cerebral e o AVC são doenças graves que atingem o sistema nervoso central e, muitas vezes, seus sintomas causam confusão entre a população (foto: Istvan Brecz-Gruber/Pixabay )



O aneurisma cerebral e o AVC são doenças graves que atingem o sistema nervoso central e, muitas vezes, seus sintomas causam confusão entre a população. O aneurisma é caracterizado pela dilatação anormal de uma das artérias que irrigam o cérebro. Com a parede do vaso fragilizada, o aneurisma pode vazar ou estourar a qualquer momento, causando sangramento e gerando uma hemorragia séria com grave risco de vida. O aneurisma cerebral e o AVC são doenças graves que atingem o sistema nervoso central e, muitas vezes, seus sintomas causam confusão entre a população. O aneurisma é caracterizado pela dilatação anormal de uma das artérias que irrigam o cérebro. Com a parede do vaso fragilizada, o aneurisma pode vazar ou estourar a qualquer momento, causando sangramento e gerando uma hemorragia séria com grave risco de vida.





Acidente vascular isquêmico: responsável por 80% dos casos e podendo ocorrer devido a uma trombose ou embolia. Acidente vascular hemorrágico: considerado mais grave, surge quando ocorre o rompimento dos vasos sanguíneos do cérebro, denominada hemorragia intracerebral. Neste tipo há aumento da pressão intracraniana, que pode resultar em maior dificuldade para a chegada de sangue em outras áreas e causar a lesão.

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ressalta que quanto mais rápido o atendimento for, menores são os danos e maiores as chances de recuperação.

Aneurisma e AVC: duas das maiores causas de morte no mundo

"Tanto o aneurisma cerebral quanto o AVC são duas das maiores causas de morte em todo o mundo. Mesmo que o paciente acometido por uma das doenças sobreviva, o prejuízo na qualidade de vida pode perdurar durante muitos anos ou toda a vida", comenta Vanessa Milanese, diretora de comunicação da SBN.

Sintomas do aneurisma

O aneurisma cerebral é considerado uma doença silenciosa então vale a pena prestar atenção nos seguintes sintomas: dor de cabeça súbita, náuseas, vômitos, confusão mental, dor de cabeça extrema e perda de consciência.

Sintomas do AVC



Dificuldade em andar, falar e compreender

Paralisia ou dormência da face, da perna ou braço

Perda temporária da visão

Tontura, vertigem, confusão mental

Ddor de cabeça forte e persistente O acidente vascular cerebral pode ser isquêmico (quando alguma área do cérebro deixa de receber suprimento sanguíneo) ou hemorrágico (quando há extravasamento de sangue para o tecido cerebral ou áreas adjacentes). Os sintomas de um acidente vascular cerebral são diversos, por isso, atenção redobrada aos primeiros sinais da doença que podem ser:O acidente vascular cerebral pode ser isquêmico (quando alguma área do cérebro deixa de receber suprimento sanguíneo) ou hemorrágico (quando há extravasamento de sangue para o tecido cerebral ou áreas adjacentes).

Vanessa comenta que o diagnóstico precoce de ambas as doenças é fundamental para o tratamento e qualquer sintoma atípico deve ser investigado por um especialista.





"O tratamento para o aneurisma cerebral pode ser por meio do controle da pressão arterial e por abordagens cirúrgicas, como a clipagem e embolização, reduzindo o risco de AVC hemorrágico decorrente desse aneurisma".

Já o tratamento do AVC isquêmico é feito com o uso do trombolítico (medicamento com a função de desfazer o coágulo sanguíneo). Ressalto ainda que o AVC voltou a ser uma das principais causas de morte no país após a pandemia de COVID-19", avisa a neurocirurgiã.





Ter um estilo de vida mais saudável, praticar atividade física, não fazer uso de tabaco, evitar uso de drogas e controlar a diabetes pode ajudar a reduzir muito as chances de um problema nesse sentido.