Dia Nacional de Combate à Cefaleia: identifique os tipos de dores de cabeça

A Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCE) diz que, no Brasil, há mais de 30 milhões de pessoas com essa enfermidade (foto: Gerd Altmann/Pixabay) O Dia Nacional de Combate à Cefaleia é comemorado em 19 de maio e tem por objetivo alertar a população para os diferentes tipos de dores de cabeça e como identificá-los. Conforme a Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCE), no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com essa enfermidade. No mundo a enxaqueca atinge 1 bilhão de pessoas e é a sexta doença crônica que mais incapacita, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).









No Brasil, 15% da população sofre da forma crônica da doença. De acordo com dados OMS, a enxaqueca é a segunda maior causa de incapacidade no mundo.

As mulheres são mais vulneráveis As mulheres são o grupo mais vulnerável para as cefaleias devido às variações hormonais, principalmente no período menstrual. Estima-se que cerca de 20% da população feminina sofra de enxaqueca. Dessas, 10% apresentam a forma mais grave da doença, com dores quase diárias, a chamada enxaqueca crônica.

Segundo o neurologista André Lima, diretor da Neurovida, as cefaleias são classificadas em dois tipos:

Primárias: não são provocadas por outras doenças e as causas ainda não estão bem esclarecidas, como enxaqueca, enxaqueca com aura, estresse e tensão: Secundárias: são as dores de cabeça provocadas por outras doenças como tumor, aneurisma, otite, sinusite, intolerância alimentar e problemas na coluna.





“Geralmente as cefaleias primárias duram cerca de 48 horas e seus sintomas são progressivos, começando aos poucos e piorando ao longo do tempo e não dependem de uma outra condição ou doença. Além das dores de cabeça, a cefaleia primária pode provocar enjôo, vômitos ou perda parcial da visão” diz a André Lima.





André Lima destaca que hábitos simples podem ajudar a evitar que as cefaleias primárias sejam um problema. Se uma pessoa tem uma vida saudável com prática de atividades físicas, alimentação balanceada, dorme bem e evita o tabagismo, ela diminui as chances de contrair qualquer tipo de dor de cabeça.





Já as cefaleias secundárias podem ser provocadas por ordem progressiva ou originadas por outras doenças, sendo o tumor a mais comum em dores de cabeça mais progressivas. Esse tipo de cefaleia não melhora com o tempo e dura mais de 48 horas. Neste caso, é necessário ter atenção e um acompanhamento mais profundo do problema.

E a cefaleia tensional?

Vale lembrar que a cefaleia tensional pode ser confundida com enxaqueca. E se a cefaleia tensional for frequente, as chances de sofrer com enxaqueca são maiores.





A primeira medida a ser tomada é avaliar o histórico familiar do paciente porque ele pode ter uma predisposição no desenvolvimento de uma cefaleia. Muitos contam com algum tipo de alteração no cérebro que precisa ser investigada.



O tratamento profilático com medicamentos é recomendado para casos mais complexos, quando a frequência da dor é intensa e deve ser acompanhada por um médico.





Para o médico identificar qual a causa do problema é preciso alguns exames. No caso de intolerância alimentar, existem exames de sangue capazes de demonstrar quais substâncias podem desencadear esse processo.



Já na enxaqueca, o diagnóstico é clínico, com exame físico e neurológico e em alguns casos de dor de cabeça muito forte, exames complementares como tomografia e ressonância.



No caso da dor de cabeça tensional é possível perceber pontos doloridos nos músculos da região do pescoço e ombros. Quando a dor for provocada pela sinusite, a tomografia é o exame ideal para saber a localização e extensão do problema.

Outra forma de identificar o tipo de dor é pelos sintomas

Enxaqueca: Dor intensa, acompanhada de náuseas, vômitos, sensibilidade excessiva à luz, ao som ou ao movimento. Sem tratamento, as crises podem durar de 2 a 4 dias; Intolerância alimentar: Presença forte de gases, muito desconforto, diarreia, dor de cabeça, inchaço abdominal e secreção nasal; Sinusite: Dores fortes de cabeça e nos seios da face, uma sensação de pressão no rosto, dor de cabeça latejante. Quando a sinusite se manifesta de forma aguda, ela pode causar até desmaios; Cefaleia tensional: É uma forte dor que causa uma rigidez nos músculos do pescoço, causando muito desconforto. Acomete também as costas e até o couro cabeludo.

Depois de feito o diagnóstico correto é só dar início ao tratamento receitado pelo médico. Evite sempre a automedicação.