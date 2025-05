Cão de apoio de menina autista chega a Portugal após impasse com aérea

Depois de quase dois meses de impasse e negativas da companhia aérea TAP, o cão de suporte emocional Teddy, que acompanha a menina autista Alice, de 12 anos, desembarcou em Portugal na manhã deste sábado (31/5). A viagem foi autorizada após intensa mobilização da família e decisão judicial.

Teddy partiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio, na sexta-feira, acompanhado pelo treinador Ricardo Cazorotte e pela irmã de Alice, Hayanne Porto. Segundo o pai da criança, Renato Sá, o animal chegou bem e está passando por uma reintegração com a criança.

A família tentava levar o cão ao exterior desde março. O embarque foi negado duas vezes pela companhia aérea, inclusive no último sábado (24/5), mesmo após decisão judicial favorável emitida pela 5ª Vara Cível de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A ida de Teddy tem o objetivo de oferecer suporte emocional a Alice e ajudá-la em momentos de crise relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Antes do embarque ser autorizado, a Justiça do Rio havia agendado uma audiência para a próxima semana, mas o caso foi solucionado antes disso.

Na época, a TAP alegou que o embarque colocaria em risco a segurança do voo e que a ordem judicial violava o manual de operações da empresa. "Reforçamos que jamais poremos em risco a segurança dos nossos passageiros, nem mesmo por ordem judicial. [?] Foram dadas alternativas de transporte para o animal, que não foram aceitas pelo tutor", declarou a companhia.