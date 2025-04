'RG animal': Lula lança sistema nacional de identificação de cães e gatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta quinta-feira (17/4), o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas). A ferramenta será criada para registrar cães e gatos em um banco de dados nacional. O registro é gratuito e gera um RG Animal único e intransferível, que acompanhará o pet por toda a vida.

Uma vez cadastrados, os tutores poderão, além de saber a localização do animal em caso de desaparecimento, receber informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e microchipagem na região onde moram, facilitando o acesso aos serviços de cuidado e bem-estar animal. A ferramenta poderá ser acessada pela conta Gov.br, o portal de serviços do governo federal.

O lançamento oficial do Sistema Nacional de Identificação de Cães e Gatos será às 9h desta quinta, no Palácio do Planalto. Além disso, na agenda do presidente Lula também consta a cerimônia de assinatura do decreto que institui o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos (ProPatinhas).

Em dezembro de 2024, Lula sancionou a Lei 15.046/2024, que autorizou a criação do cadastro pela União. Esse cadastro deve conter identidade, CPF e endereço do proprietário e dados sobre a procedência e características dos animais: raça, sexo, idade real ou presumida, vacinas aplicadas e as doenças contraídas ou em tratamento, além do local onde o animal é mantido.