Vídeo: Lula falava sobre asfaltos nas ruas, não 'assaltos'

Não é verdade que um vídeo mostre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendendo assaltos nas ruas com apoio de prefeitos. Publicações, visualizadas mais de 100 mil vezes nas redes sociais desde fevereiro de 2025, exploram um momento de má dicção do mandatário para fazer a alegação falsa.

No trecho viralizado, Lula parece dizer que um 'assaltozinho' na rua é 'imprescindível'. Mas a íntegra da fala deixa claro que ele mencionava um "asfaltozinho" ao defender a importância de pequenas obras, como a pavimentação de ruas, em detrimento de grandes obras, como a construção de rodovias.

'Lula faz acordo com prefeitos para apoiar assaltos nas ruas', diz texto sobreposto ao vídeo em algumas das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram e no TikTok.

Na gravação, que já circulou em anos anteriores (1, 2), Lula parece dizer: 'Será que um 'assaltozinho' na rua que ele mora não é melhor? Não é imprescindível? Então isso eu quero estabelecer com os prefeitos'.

Mas, apesar da pronúncia ambígua do presidente no momento viralizado, uma consulta à íntegra de sua fala deixa claro que Lula não se referia a assaltos.

Fala em defesa de pequenas obras

Uma busca reversa no Google por fragmentos do vídeo viral mostrou que o trecho compartilhado nas redes foi retirado da participação de Lula em um encontro com governadores e senadores em São Paulo, em 5 de outubro de 2022, época em que era candidato à Presidência da República e fazia campanha para o segundo turno das eleições daquele ano.

O contexto da fala viralizada começa a partir de 1 hora e 55 minutos de gravação do evento, quando Lula fala sobre a boa relação que manteve com os prefeitos durante seus primeiros governos e, em seguida, menciona a importância de os governantes inaugurarem obras de pequeno porte que, na sua opinião, podem ser mais relevantes para a população em geral.

"Eu aprendi com a companheira Miriam Belchior, que foi secretária de Planejamento em Santo André, que os governantes precisam aprender a gostar, a respeitar, a inaugurar obras pequenas, porque elas valem tanto quanto as obras grandes. Às vezes, o povo se utiliza mais dela, do que das obras grandes. Um aeroporto não é todo mundo que vai, é uma parte da sociedade', diz a partir de 1 hora e 56 minutos.

Em seguida, ouve-se o trecho viral: 'Muitas coisas que você faz é para uma pequena parte da sociedade. Uma grande rodovia é muito importante para quem tem carro. E pro povo que anda a pé? Será que um asfaltozinho na rua que ele mora não é melhor? Não é imprescindível?", perguntou o então candidato.

Em novembro de 2022, quando as postagens virais circularam pela primeira vez, o Instituto Lula se pronunciou sobre o caso, reiterando que o mandatário estava falando sobre como melhorias aparentemente pequenas fazem diferença para a população.

Conteúdo semelhante foi verificado por Aos Fatos e Agência Lupa.