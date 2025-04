Lula deve se reunir com Motta e líderes da Câmara depois da Páscoa

O Planalto fará mais um gesto de aproximação com o Congresso, desta vez com o presidente da Câmara, Hugo Motta. A agenda com Lula, que envolve os líderes da Casa, deve ocorrer logo após o feriado da Páscoa, segundo Gleisi Hoffmann.

A ministra avaliou como muito positiva a reunião de Lula com Davi Alcolumbre, há poucos dias, na residência oficial do presidente do Senado. Ela também destacou que o governo tem gostado da atuação de Motta que, em sua opinião, “tem tratado de forma muito tranquila temas que são polêmicos”.

“O presidente Lula foi até a residência oficial do Senado. Foi uma ótima conversa. Essa aproximação vamos ter com a Câmara também logo após a Páscoa. Essa aproximação dos presidentes das casas com o presidente Lula — não que não tivéssemos antes — mas eu acho que, com essa nova gestão, tem sido muito positiva e a nossa interlocução também”, disse a ministra em entrevista à coluna.

Além de disputar o terreno entre os parlamentares para tirar a anistia das discussões do Congresso, o governo tem três pautas prioritárias que quer ver encaminhadas até o final do semestre. São elas: a PEC da Segurança Pública, a reforma da renda e a MP do empréstimo consignado para quem é CLT.

