'Serão dois', diz Nikolas sobre impeachment de Alcolumbre e Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à recusa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sugerindo que também podem retirar o senador do cargo. Nesta quinta-feira (7/8), a oposição bolsonarista conseguiu reunir as 41 assinaturas para protocolar a abertura do processo contra o magistrado.

O deputado mineiro comentou a coluna da jornalista Roseann Kennedy, do Estadão, no qual Alcolumbre teria dito para os líderes partidários que não pautará o impeachment nem com 81 assinaturas. “Então serão dois impeachments”, disse Nikolas Ferreira.

Pelo impeachment do magistrado, os senadores de oposição chegaram a ocupar a mesa diretora do Senado de terça (5/8) até a noite dessa quarta-feira (6/8), obstruindo os trabalhos da Casa Alta do Congresso. O movimento ocorreu em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado.

Apesar da pressão, Alcolumbre foi crítico a ocupação dos senadores e anunciou sessão deliberativa semipresencial, sem a necessidade dos parlamentares estarem no Plenário para votar.

“O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento. Seguiremos votando matérias de interesse da população. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza”, disse.