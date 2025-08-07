Assine
SENADO

'Serão dois', diz Nikolas sobre impeachment de Alcolumbre e Moraes

Deputado mineiro e oposição bolsonarista tentam pressionar o presidente do Senado a pautar a votação que pode retirar Alexandre de Moraes do STF

Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
07/08/2025 16:39

Nikolas durante na Avenida Paulista
Nikolas Ferreira ameaçou pediu o impeachment do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, caso ele não aceite o pedido para retirar o ministro Alexandre de Moraes do STF crédito: Reprodução/YouTube

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à recusa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sugerindo que também podem retirar o senador do cargo. Nesta quinta-feira (7/8), a oposição bolsonarista conseguiu reunir as 41 assinaturas para protocolar a abertura do processo contra o magistrado.

O deputado mineiro comentou a coluna da jornalista Roseann Kennedy, do Estadão, no qual Alcolumbre teria dito para os líderes partidários que não pautará o impeachment nem com 81 assinaturas. “Então serão dois impeachments”, disse Nikolas Ferreira.

Pelo impeachment do magistrado, os senadores de oposição chegaram a ocupar a mesa diretora do Senado de terça (5/8) até a noite dessa quarta-feira (6/8), obstruindo os trabalhos da Casa Alta do Congresso. O movimento ocorreu em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado.

Apesar da pressão, Alcolumbre foi crítico a ocupação dos senadores e anunciou sessão deliberativa semipresencial, sem a necessidade dos parlamentares estarem no Plenário para votar. 

“O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento. Seguiremos votando matérias de interesse da população. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza”, disse.

