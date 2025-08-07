Assine
overlay
Início Política
REAÇÃO DA OPOSIÇÃO

Com 41 assinaturas, oposição protocola pedido de impeachment contra Moraes no Senado

Pedido é uma reação à decisão do ministro do STF que determinou prisão domiciliar de Bolsonaro; oposição agora pressiona Alcolumbre para dar andamento ao processo

Publicidade
Carregando...
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
Benny Cohen
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
Repórter
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
07/08/2025 12:28

compartilhe

Siga no
x
Senadores da oposição anunciam o fim da obstrução no plenário após conseguirem as 41 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF
Senadores da oposição anunciam o fim da obstrução no plenário após conseguirem as 41 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF crédito: Ascom/Izalci Lucas

Em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição no Senado protocolou, nesta quinta-feira (7/8), um pedido de impeachment contra o magistrado.

A peça tem as 41 assinaturas exigidas para ser apresentada formalmente. A última adesão veio do senador Laércio Oliveira (PP-SE), confirmada pela manhã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas mãos de Alcolumbre

Com o protocolo do pedido, os senadores bolsonaristas anunciaram o fim da obstrução aos trabalhos legislativos e da ocupação da Mesa Diretora do Senado. A estratégia agora será pressionar o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), a dar andamento ao processo. A decisão sobre o acolhimento cabe exclusivamente a ele.
“Estamos desobstruindo e a oposição vai participar dos debates das pautas que interessam ao Brasil, pautas que interessam a todos, para aquém das questões ideológicas”, afirmou o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), em pronunciamento no Senado.  

Quem são os senadores que assinaram o pedido de impeachment?

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), divulgou nessa quarta-feira uma ilustração com fotos e nomes dos senadores que assinaram o documento. Confira quem são abaixo.

Ilustração com fotos e nomes dos senadores que assinaram pedido de impeachment de Alexandre de Moraes
Ilustração com fotos e nomes dos senadores que assinaram pedido de impeachment de Alexandre de Moraes PL/divulgação

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes congresso-nacional davi-alcolumbre impeachment senado stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay