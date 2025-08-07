Com 41 assinaturas, oposição protocola pedido de impeachment contra Moraes no Senado
Pedido é uma reação à decisão do ministro do STF que determinou prisão domiciliar de Bolsonaro; oposição agora pressiona Alcolumbre para dar andamento ao processo
Em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição no Senado protocolou, nesta quinta-feira (7/8), um pedido de impeachment contra o magistrado.
A peça tem as 41 assinaturas exigidas para ser apresentada formalmente. A última adesão veio do senador Laércio Oliveira (PP-SE), confirmada pela manhã.
Nas mãos de Alcolumbre
Quem são os senadores que assinaram o pedido de impeachment?
