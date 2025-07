Oposição no Senado terá impeachment de Moraes como pauta prioritária

Em mais um lance da escalada no conflito entre bolsonarismo e o STF, a bancada do PL no Senado terá como única pauta prioritária a partir de agora o impeachment de Alexandre de Moraes.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 21, pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ao lado de cerca de 50 parlamentares bolsonaristas.

Nesta segunda, Jair Bolsonaro se reuniu com parlamentares na Câmara para debater ações contra o STF e as medidas cautelares impostas a ele na última sexta-feira, 18.

Depois do encontro, o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, ameaçou Moraes.

Malta disse o ministro “tentar a sorte” de “encostar” em Bolsonaro — uma referência a uma possível prisão do ex-presidente por ordem de Moraes. O parlamentar chamou Alexandre de Moraes de “tirano da toga”.

“Tenta a sorte de encostar no Bolsonaro, porque o azar você já tem”, afirmou o senador.