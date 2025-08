Malafaia se revolta contra Ciro Nogueira: 'Você é um traidor'

O pastor bolsonarista Silas Malafaia se irritou com a decisão do senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) de não assinar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"SENADOR CIRO NOGUEIRA. VOCÊ É UM TRAIDOR! Essa sua conversa fiada em dizer que não assina o impeachment do ditador Alexandre de Moraes porque não vai ter o voto de 52 senadores , é o seu joguinho político psicológico , para outros senadores não assinarem e você fazer graça para seus amiguinhos do STF", escreveu o religioso, que ainda insinuou que o piauiense não tem caráter.

Nogueira afirmou nesta quarta-feira (6/8) que os bolsonaristas não conseguirão os dois terços do Senado para aprovar o impeachment de Moraes e que, por isso, não assinaria. Reforçou ainda que, mesmo que tivessem 80 assinaturas, número muito acima das 54 necessárias, o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) não irá pautar.

"Pastor Silas, eu não me meto na sua igreja e, se o senhor quiser ser senador, se candidatar e liderar o movimento político que quiser, será muito bem-vindo. Aí então verá que, diferentemente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria. E que ser torcedor é uma coisa, estar em campo com a responsabilidade de construir resultados é outra", respondeu Nogueira às acusações de Malafaia.

O religioso então passou a chamar o piauiense de oportunista e disse que ele "é daqueles coronéis do Nordeste que não suporta crítica e contraditório".